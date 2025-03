Dean Huijsen doet vervelende onthulling na Nederland - Spanje

Voor kwamen de fluitconcerten tijdens Nederland – Spanje niet als een grote verrassing. De verdediger maakte als invaller zijn debuut voor Spanje, uitgerekend tegen zijn geboorteland. Hij onthult de afgelopen tijd meermaals vervelende berichten te hebben ontvangen van Oranje-fans.

“Het is een droom die uitkomt om voor mijn land uit te komen”, zegt de negentienjarige Huijsen tegen de Nederlandse pers. “Het moest maar zo zijn, dat het ook in Nederland was. Ik ben heel blij.”

Het gefluit bij ieder balcontact lijkt Huijsen niet te deren. “Dat is gewoon het publiek, dat was wel een beetje te verwachten. Ik krijg soms wel eens berichten met, weet ik veel wat ze allemaal zeggen, maar ik focuste me vooral op mijn spel.”

“Ik was er niet echt van onder de indruk, ik probeerde vooral mijn eigen spel te spelen. Het voelde als een geluid op de achtergrond, dat hoort bij het voetbal”, maakt Huijsen tot slot duidelijk.

Dean Huijsen heeft er totaal geen spijt van dat hij Oranje heeft afgewezen.