Marciano Vink neemt het op voor door de mand gevallen Ajacied: 'We zijn allemaal fan van hem'

Marciano Vink is zeer gecharmeerd van . De linksback van Ajax kende een lastige week, waarin hij in de fout ging bij de 0-1 van Spanje in De Kuip, rood kreeg en het trainingskamp daardoor eerder moest verlaten. Toch denkt Vink dat iedereen fan is van Hato.

Bij de ESPN-nabeschouwing op Jong Roemenië - Jong Oranje (0-2) komt het grote Nederlands elftal nog even ter sprake. Volgens Vink is de linksbackpositie geen zorgenkindje voor Ronald Koeman. "Je hebt op die positie Van de Ven, Hato en Maatsen." Het drietal kan eveneens uitkomen voor Jong Oranje, dat komende zomer een EK gaat spelen. Jan Joost van Gangelen denkt dat Maatsen zich mogelijk bij de talentenploeg mag gaan scharen, maar Vink denkt aan Hato. "Hij is ook net wat jonger."

Artikel gaat verder onder video

Volgens Vink kan de jonge Ajax-back op uitnodigingen voor Oranje blijven rekenen. "Hato zat meteen bij de selectie van Koeman, en hij is vrij conservatief en loyaal naar zijn spelers." Van Gangelen noemt Koeman vervolgens 'nogal fan van Hato'. "Ja, maar wie niet?", stelt Vink. "We zijn allemaal fan van Hato. En Koeman vond toch ook dat hij het super goed deed tegen Spanje? Op die rode kaart en die fout na. Het is gewoon een hele goede speler. Het is ook niet voor niets dat hij in de belangstelling staat van half Europa."

Het 19-jarige talent van Ajax heeft zich inderdaad in de kijker gespeeld van veel Europese topclubs. Zo wordt de naam van Real Madrid meermaals genoemd, dat op zich nog een linksback kan gebruiken. Ook is de belangstelling van Liverpool geen publiek geheim. Waar Andrew Robertson onder Arne Slot aan misschien wel (een van) zijn laatste seizoen bezig is, is zijn vervanger Kostas Tsimikas momenteel ook geen hoogvlieger.

