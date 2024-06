Driessen deelt stevige waarschuwing uit aan Oranje en Koeman: 'Dan zal de kritiek massaal neerdalen'

Valentijn Driessen hecht veel belang aan het optreden van het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen IJsland van maandagavond. De verslaggever van De Telegraaf merkt op dat de ‘Oranjekoorts’ de afgelopen dagen flink is gestegen. Dat heeft volgens Driessen vooral te maken met het optreden in de oefeninterland tegen Canada van vorige week (4-0 winst), maar ook de opwachting van Ronald Koeman en zijn internationals in het programma Wij houden van Oranje. Hij deelt desondanks een stevige waarschuwing uit aan Oranje en Koeman.

De bondscoach maakte een paar weken geleden zijn voorlopige selectie voor het Europees Kampioenschap in Duitsland bekend en sinds anderhalve week weet Nederland welke 26 spelers meegaan naar het eindtoernooi, dat desondanks nog niet heel erg leefde in ons land. Maar daar is de afgelopen dagen verandering in gekomen, zo ziet Driessen. “De Oranjekoorts heeft door een lekker dynamische 4-0 overwinning van het Nederlands elftal geen Canada, een verfrissend optreden van het nieuwe 23-jarige gezicht Jeremie Frimpong en flarden van de oude Memphis Depay met zijn hagelwitte haarband, de afgelopen dagen een stevige opkikker gekregen”, zo schrijft Driessen in zijn column.

Artikel gaat verder onder video

Dat kan het Nederlands elftal goed gebruiken, zag Driessen. “Koeman, toch al een heel leven actief in het voetbal, verbaasde zich er zelfs over. Dat de omarming van zijn elftal zo snel gestalte kreeg, terwijl EURO 2024 in Duitsland tot Nederland-Canada donderdag totaal niet leefde. De bezetting van De Kuip was niet voor niets magertjes, terwijl het bedrijf achter de Oranje-campings failliet werd verklaard vanwege een gebrek aan animo bij de fans om Oranje in de speelsteden Hamburg, Leipzig en Berlijn vanuit een tent te volgen.” Volgens Driessen hadden Koeman en zijn spelers iets ‘goed te maken’. Het optreden tegen Canada hielp, maar vooral ook hun opwachting in het programma Wij houden van Oranje op SBS6.

“Normaal zijn internationals en staf daar niet van. De laatste keer dat aan zo’n uitzwaaiprogramma werd gehoorgegeven, was in 1988 met bondscoach Rinus Michels en Koeman als één van de internationals van het Nederlands elftal, dat later die zomer in Duitsland Europees Kampioen werd”, zo schrijft Driessen. De verslaggever stelt dat er de voorbije maanden allesbehalve sprake was van een positieve sfeer rond Oranje. Dat had volgens Driessen te maken met onder meer de slechte start van de kwalificatiereeks voor het EK, de ‘ongelukkige opstelling’ van Memphis inzake Quincy Promes én de ‘onhandige verklaring’ van Georginio Wijnaldum over zijn keuze voor Saudi-Arabië. “Oranje heeft de afgelopen dagen op en buiten het veld dus serieus werk gemaakt van het terugwinnen van de gunfactor”, stelt Driessen.

Maar de verslaggever van De Telegraaf waarschuwt Oranje: de sfeer kan ook zo weer omslaan. Veel hangt af van het optreden in de oefeninterland tegen IJsland, dat maandagavond te gast is in De Kuip. Voor het Nederlands elftal de laatste ‘test’ op weg naar het EK, dat voor Koeman en zijn spelers zondag 16 juni van start gaat met de groepswedstrijd tegen Polen. “Alles zal snel zijn vergeten als Oranje een baggerfiguur slaat tegen de niet voor EURO 2024 gekwalificeerde IJslanders. Als een geslaagd uitzwaaiprogramma op televisie wordt gevolgd door een mislukte uitzwaaiwedstrijd in De Kuip, dan zal de kritiek massaal op de bondscoach en zijn internationals neerdalen”, besluit Driessen.

