Erik Dijkstra walgt van woord ‘vriendenteam’: ‘Er zijn teams daar vlogen de knieschijven in het rond’

Met ruime overwinningen op Canada en IJsland is het goede gevoel over het Nederlands elftal weer helemaal terug. Aan tafel bij Op1 wordt door Jan van Halst benoemd dat deze selectie van bondscoach Ronald Koeman een echt vriendenteam is, al moet tafelgenoot Erik Dijkstra daar helemaal niks van weten. “Daar krijg ik altijd een beetje jeuk van.”

"Als je ziet hoe er gevoetbald wordt en op welke manier, we zijn wel eens anders naar een toernooi gegaan”, is Van Halst enthousiast. “Wat leuk is om te zien bij dit Nederlands elftal is dat er geen wereldvedettes zijn. Dat hoeft niet echt een nadeel te zijn hoor. Het is echt een vriendenteam, dat merk je ook.”

Artikel gaat verder onder video

Zo doelt de voormalig voetballer van onder meer Ajax en FC Twente onder meer op het uitvallen van Teun Koopmeiners. “Dat is het eerste waar ze het na afloop over hebben: een maatje van ons valt weg of dreigt weg te vallen. Ik krijg er meer en meer vertrouwen in.”

“Ik moet wel eerlijk zeggen Jan: ze speelden geweldig, maar de term ‘vriendenteam’ daar krijg ik altijd een beetje jeuk van”, reageert Dijkstra. “Dat vind ik helemaal niks. Vriendenteam dan zeg je op een gegeven moment: mogen we de volgende wedstrijd anders met twaalf spelen, anders kan die niet meedoen.”

Volgens Dijkstra is het uiteindelijk ook gewoon harde concurrentie. “Ik snap wel dat ze het vreselijk vinden dat er iemand afvalt, maar in de breedte is het best wel goed. Frimpong moet volgens mij in de basis. Je kunt met z'n allen wel zo'n sfeer hebben dat je elkaar alles gunt, maar er zijn ook teams daar vlogen de knieschijven in het rond op de training.

Van Halst laat zich echter niet uit het veld slaan door de opmerking van Dijkstra. “Echte vrienden kunnen elkaar ook de waarheid zeggen”, haakt hij in. “Zo zie ik vrienden namelijk”, besluit Van Halst het onderwerp.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ronald Koeman looft Hélène Hendriks en Noa Vahle na zaterdag

Ronald Koeman is zeer te spreken over de manier van werken van Hélène Hendriks en Noa Vahle.