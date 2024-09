Sierd de Vos maakt cruciale en pijnlijke verspreking bij doelpunt van Ajax: ‘Is hij dronken ofzo?’

Door een doelpunt van verdubbelde Ajax kort na rust de voorsprong tegen Besiktas. De Belg was het eindstadion na een fraaie counter van de Amsterdammers, waarbij scheidsrechter John Brooks een belangrijke rol speelde. De arbiter gaf voordeel na een overtreding op , al dacht Ziggo Sport-commentator dat er een andere speler werd neergehaald bij Ajax.

Amper vijf minuten na rust kwam Ajax op 2-0, nadat Godts de bal rustig in het Turkse doel schoot. De aanval kwam tot stand na een overtreding op Taylor. Scheidsrechter Brooks gaf voordeel, waarna Kian Fitz-Jim kon opstomen. De middenvelder gaf de bal mee aan Bertrand Traoré, die Godts uiteindelijk voor de neus van de keeper zette.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Zeer opvallend: Ajax-spelers ruziën opzichtig tijdens 3-0 (!) voorsprong

Commentator De Vos was echter in de veronderstelling dat niet Taylor, maar Jordan Henderson werd neergehaald voorafgaand aan de goal. Toen de Engelsman het doelpunt mee kwam vieren met zijn ploeggenoten, was de verslaggever verbaasd: “Henderson viert het mee, toch niet zo geblesseerd…” Vervolgens komt de herhaling in beeld, waar relatief duidelijk te zien is dat Taylor wordt gevloerd. “Hier ligt hij (Henderson, red) nog”, blundert De Vos. Op X krijgt de commentator er van langs.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Davy Klaassen doet jaar na dato opvallende ontboezeming bij Ajax TV

Davy Klaassen, teruggekeerd bij Ajax, zegt iets opvallends in zijn eerste interview.