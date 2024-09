Weghorst verslaat Brobbey in onderling duel, wat verbazing wekt bij Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou is zeer verbaasd over het feit dat het meest verkochte shirt van Ajax de naam 'Weghorst' op de rug draagt. Vorig seizoen gingen de shirts van het vaakst over de toonbank. Het is opmerkelijk dat niet-typische Ajax-spelers als zij zo populair zijn onder de fans, stelt de journalist.

Deze statistieken komen tijdens de AD Voetbalpodcast ter sprake. Mossou keek er verbaasd van op. "Ik vind dat heel opvallend en vond dat vorig jaar bij Henderson ook al opvallend. Dit zijn de meest atypische Ajax-spelers die je kunt bedenken, Henderson en Weghorst. Die hebben niks van wat je de traditionele Ajax-voetballer zou noemen. Blijkbaar hebben ze een soort X-factor."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Naast Henderson nóg een Ajax-speler onderwerp van gesprek in buitenland: ‘Hij is hot in Amsterdam, het volgende goudklompje’

Later probeert Mossou zich toch in te leven in de Ajacieden, die de shirts van beide spelers kochten. "Het zijn een soort hoopvoetballers." De journalist ziet vergelijkingen met rivaal Feyenoord. "Je hebt ook heel donkere tijden bij Feyenoord gehad, dan werd er een verrassing uit de hoge hoed getoverd of een routinier. De categorie Makaay of Van Bronckhorst. Dat soort spelers worden even heel populair, maar blijken in de praktijk ook lapmiddelen te zijn. Dat is bij Ajax denk ik ook een beetje het geval."

Bovendien zijn de betreffende spelers volgens Mossou geen echte versterkingen. "Als Ajax gewoon normaal functioneert, hoef je niet dit soort spelers te halen, om de boel te repareren. Dat geldt ook voor Klaassen. Of Weghorst een echte Ajax-spits gaat worden, daar heb ik mijn twijfels over. Dat moet nog maar blijken." De journalist van het AD zou zijn geld op een andere speler hebben ingezet, als hij moest raden welke speler de meeste Ajax-shirts zou verkopen. "Ik vind het bijzonder dat Brobbey niet het meest verkocht wordt. Wat ik zie van de jeugd, die Ajax een warm hart toedraagt, die zijn allemaal gek van Brobbey."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.