Naast Henderson nóg een Ajax-speler onderwerp van gesprek in buitenland: ‘Hij is hot in Amsterdam, het volgende goudklompje’

Ajax is de competitiefase van de Europa League met een overtuigende 4-0 zege op Besiktas zeer succesvol begonnen. Met twee doelpunten had een groot aandeel in de ruime overwinning op de formatie van coach Giovanni van Bronckhorst. Godts liet in de tweede helft van het afgelopen seizoen al regelmatig veelbelovende dingen zien in het shirt van Ajax, maar Belgische media zien dat de vleugelaanvaller nu écht doorbreekt in de hoofdmacht.

De linksbuiten verruilde KRC Genk begin 2023 voor Ajax. Hij had niet veel wedstrijden in Jong Ajax nodig om ook in de hoofdmacht een kans te krijgen. John Heitinga bood hem al een kans op het hoogste niveau. Godts liep vorig jaar een zware blessure op, waardoor hij een aantal maanden moest toekijken. Hij maakte begin dit kalenderjaar zijn rentree en kreeg vervolgens ook van John van ’t Schip minuten in het eerste. Onder diens opvolger Francesco Farioli is Godts haast onomstreden op links. De Italiaan kan ook niet veel anders, want hij zag met Steven Bergwijn en Carlos Forbs twee linksbuitens vertrekken.

Dubbelslag tegen Besiktas, veel complimenten vanuit thuisland

Maar Godts betaalt het vertrouwen van Farioli terug. Het is nog niet elke wedstrijd groots, maar zoals in de thuiswedstrijd tegen Besiktas bewees hij van grote waarde te kunnen zijn voor Ajax. “De paus in Brussel, (Mika) Godts in Amsterdam. Onze landgenoot heeft nog maar eens zijn stempel gedrukt bij Ajax”, zo schrijft Sporza na de 4-0 overwinning op Besiktas. “De voorbije wedstrijden deed hij dat met klasseflitsen en fraaie dribbels, vandaag (donderdag, red.) wist hij ook het doel vlot staan. Godts bleef als eindstation van een counter ijzig kalm en zorgde voor de 2-0, even later legde hij met de 4-0 ook nog de eindstand vast”, zo klinkt het.

Het was zeker niet de eerste keer sinds de start van dit seizoen dat Godts zich liet zien in Europa. De Belg was in beide wedstrijden tegen Vojvodina in de tweede voorronde van de Europa League goed voor een assist en was vooral op bezoek bij Jagiellonia Bialystok in de play-offs niet te houden. Sporza kreeg donderdagavond tegen Besiktas echter de bevestiging dat België met Godts een groot talent in huis heeft. “Europa heeft kennisgemaakt met het volgende Belgische goudklompje. Mika Godts was een van de uitblinkers in de Europa League-opener van Ajax”, zo klinken de lovende woorden voor de aanvaller van Ajax.

Godts is ‘heet’

Het Nieuwsblad is de hoofdrol van Godts eveneens niet ontgaan. “De Belgische winger is dit seizoen een vaste waarde geworden bij de Amsterdammers. Hij had al vier assists en één doelpunt achter zijn naam staan. Tegen Besiktas smukte Godts zijn statistieken op met twee extra goals. De eerste was een fraaie”, zo leest het. Godts was in de eerste helft al dicht bij de openingstreffer, maar zag zijn inzet toen nog gekeerd worden door de Turkse goalie. In de tweede helft was het wel raak. Godts vormde het eindstation na een fraaie aanval en pass van Bertrand Traoré. “Mika Godts is hot in Amsterdam. De 19-jarige Belg maakte in 2023 de overstap van Genk naar de Nederlandse hoofdstad en lijkt na een jaartje rijpen in het B-elftal helemaal klaar voor het grote toneel”, zo schrijft Het Laatste Nieuws dan ook.

Godts kwam dit seizoen tot op heden tien keer in actie voor Ajax. Dankzij zijn dubbelslag tegen Besiktas staat hij nu op drie doelpunten en vier assists.

