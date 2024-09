Verbijstering in het buitenland over Ajax - Besiktas: 'Hij vond het nog steeds nodig hem publiekelijk uit te schelden'

Ajax boekte donderdagavond een zeer overtuigende 4-0 overwinning op Besiktas, maar na de eerste wedstrijd van de Amsterdammers in de competitiefase van de Europa League gaat het in Engeland toch vooral over het akkefietje tussen en . De twee kregen het bijna halverwege de tweede helft met elkaar aan de stok nadat de buitenspeler nogal onzorgvuldig was.

Ajax beleefde donderdagavond een heerlijke start van de nieuwe Europa League-campagne. Na het 1-1 gelijkspel tegen Go Ahead Eagles zal het vertrouwen van de formatie van coach Francesco Farioli een lichte deuk hebben opgelopen, maar daarvan was in de eigen Johan Cruijff ArenA niets te merken. Ajax veegde de vloer aan met Besiktas en boekte een meer dan verdiende 4-0 zege. Kian Fitz-Jim zorgde voor een 1-0 ruststand, waarna Mika Godts en Kenneth Taylor al snel in de tweede helft de voorsprong uitbreidden.

Artikel gaat verder onder video

Besiktas had niets in te brengen en na de 3-0 was de wedstrijd dan ook al voortijdig gespeeld, maar Henderson wilde van niets weten. De Engelsman eiste volledige scherpte van zijn teamgenoten en was daarom niet te spreken over een actie van Traoré. De rechtsbuiten leverde na een mislukte actie de bal in en maakte vervolgens een overtreding. Dat schoot bij Henderson in het verkeerde keelgat. De aanvoerder maakte zich kwaad en riep Traoré tot orde, waarvan de zomeraanwinst dan weer niet was gediend. Devyne Rensch en Fitz-Jim moesten hun teamgenoten uiteindelijk uit elkaar halen.

LEES OOK: Henderson reageert op woede-uitbarsting: ‘Is dit niet intimiderend naar je ploeggenoten?’

Dat moment is uiteraard niet onopgemerkt gebleven in Engeland. “Ajax breidde zijn ongeslagen reeks uit naar vijf wedstrijden door Besiktas donderdagavond met 4-0 te verslaan in de Europa League, maar aanvoerder Jordan Henderson was daar niet blij mee. De voormalige aanvoerder van Liverpool botste met teamgenoot Bertrand Traoré, nadat de buitenspeler balbezit makkelijk had weggegeven”, zo zag The Daily Mail. “Ajax stond op dat moment met 3-0 voor, maar Henderson vond het nog steeds nodig om Traoré publiekelijk uit te schelden.”

Volgens The Sun was de 4-0 overwinning op Besiktas ‘een groot genoegen’ voor de Ajax-aanhang, zeker na het ‘teleurstellende’ gelijkspel van afgelopen zaterdag tegen Go Ahead Eagles, maar waren de supporters ‘geschokt’ toen Henderson opeens ‘tegenover’ Traoré stond. “De voormalige middenvelder van Engeland was ziedend toen Traoré een dwaze uitdaging beging terwijl zijn ploeg met 3-0 aan de leiding ging. Henderson schreeuwde naar de oud-speler van Chelsea en Aston Villa toen teamgenoten tussenbeide kwamen om hem weg te halen”, zo schrijft het medium.

Jordan Henderson had to be held back by his Ajax teammates after he lost his cool at Bertrand Traoré for pushing an opponent to the ground after losing the ball 😤 pic.twitter.com/795QtyAmCI — ESPN UK (@ESPNUK) September 27, 2024 Setting standards, or ‘too far?’ 🤔



Jordan Henderson ‘lashes out’ at his Ajax teammate, despite winning 4-0 😳👀 pic.twitter.com/2VcD9Yyyig — Mail Sport (@MailSport) September 27, 2024 Furious Jordan Henderson pulled apart from Ajax team-mate as ex-Liverpool man rages mid-game #LFC https://t.co/Wxv1DwYtjI — Liverpool FC News (@LivEchoLFC) September 27, 2024

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Farioli ergerde zich groen en geel en heeft hem uit de Ajax-kleedkamer laten verwijderen'

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.