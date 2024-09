Voorzichtig optimisme over Ajax-aanwinst: 'Ik heb weleens een pittige aanvaring met hem gehad...'

Hans Kraay junior was na afloop van de ontmoeting tussen Ajax en Besiktas in de Europa League voorzichtig positief over de manier hoe zich dit seizoen manifesteert in de ploeg van trainer Francesco Farioli. Henderson arriveerde eerder dit kalenderjaar vol bombarie in Amsterdam, maar de gewenste impact op het elftal bleef in eerste instantie lang uit. Henderson en Kraay jr. kregen het zelfs nog met elkaar aan de stok tijdens een interview na het thuisduel van Ajax met Fortuna Sittard in maart.

Dat is Kraay jr. nog niet vergeten. Ajax speelde begin maart, een paar dagen na het doelpuntloze gelijkspel tegen Aston Villa in de achtste finales van de Conference League, een thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard. Kenneth Taylor zorgde met een vroege goal voor een 1-0 ruststand, maar in de tweede helft gaf Ajax de voorsprong helemaal uit handen. Fortuna Sittard kreeg de Johan Cruijff ArenA stil en leek er met de drie punten vandoor te gaan, maar een laat doelpunt van Brian Brobbey bezorgde Ajax toch nog een punt.

Kraay jr. stelde na afloop van die wedstrijd erg kritische vragen aan Henderson, onder meer of het Ajax’ én zijn ‘slechtste’ wedstrijd was sinds zijn komst. “Ik heb natuurlijk weleens een pittige aanvaring met hem gehad, maar daar zeg ik het niet voor”, zo begon Kraay jr. donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Ik vond, zoals wel meer mensen dat vonden, dat het heel steriel was van A naar B. Maar hij verschuift nu de ballen van A naar B schuin vooruit, driehoekjes maken. De kantwissel wordt daar heel veel gebruikt. Ik vind hem echt goed spelen. Als je zijn salaris wegdenkt, dan zou je misschien ook anders naar hem gaan kijken”, aldus de verslaggever.

Eerder in de uitzending liet Kraay jr. al ontvallen dat hij onder de indruk was van het optreden van Henderson tegen Besiktas. Volgens de verslaggever mag je in Nederland echter niet positief zijn over de Engelsman. Zo noemde Kenneth Perez Henderson laatst nog ‘boring as hell’ omdat hij te vaak voor de simpele oplossing zou kiezen in plaats van de bal vooruit te spelen. Volgens Kraay jr. is Henderson gewoon geen speler die linies openbreekt. “Ik heb Henderson best wel veel zien spelen toen bij Liverpool. Daar speelde hij ook de ballen van A naar B. Hij speelde niet veel ballen van A naar AZ. Zo’n speler is hij niet. Ik vind hem in dit Ajax een zeer nuttige verbinding”, zo klonk het.

Henderson afhankelijk van zijn teamgenoten

Kees Kwakman valt op dat Henderson, indien hij de bal ontvangt van bijvoorbeeld de rechtsback, ‘m vaak in één keer probeert door te spelen met de binnenkant van de wreef. Kwakman ziet evenals Kraay jr. dat de middenvelder vaker de oplossing vooruit zoekt, maar de oud-voetballer van onder meer NAC Breda en FC Groningen weet ook dat je als speler daarin afhankelijk bent van je teamgenoten. “Brobbey is eigenlijk zo’n beetje de enige die dat dan vaak kan (de bal ontvangen, red.). Nu met Traoré heb je misschien ook iemand die je in de diepte kunt aanspelen. Dat was vorig jaar natuurlijk ook vaak Berghuis of Hlynsson op rechts. Dan kun je die ballen ook niet geven. Het ligt dus ook aan de spelers voor hem.”

