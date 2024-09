Hans Kraay jr. begrijpt niets van Farioli: 'Een werkelijk afgrijselijk slechte wissel!'

Hans Kraay junior kan bijna een week na de ontmoeting tussen Go Ahead Eagles en Ajax nog altijd niet geloven dat Francesco Farioli na de eerste helft besloot om naar de kant te halen en voor hem in de plaats te brengen. De verslaggever van ESPN is weliswaar van mening dat Traoré in Deventer geen goede indruk achterliet, maar zag tevens dat de Amsterdammers zonder hun zomeraanwinst al helemaal niet meer gevaarlijk konden worden.

Ajax kon afgelopen zomer erg weinig op de transfermarkt, maar slaagde er in een redelijk vroeg stadium wel in om Traoré terug te halen. De buitenspeler was na zijn vertrek bij Villarreal transfervrij op te pikken en keerde graag terug naar Amsterdam voor een nieuwe samenwerking met Ajax. Het heeft echter even geduurd voordat Farioli écht een beroep op zijn aanwinst kon doen. Traoré was niet fit en moest het in eerste instantie doen met (korte) invalbeurten, maar is inmiddels niet meer uit de basiself weg te denken. Hij begon zodoende ook tegen Go Ahead Eagles in de basis, maar tot verbazing bij velen haalde Farioli hem al na 45 minuten naar de kant.

Kraay jr. kan er een paar dagen later nog altijd met zijn hoofd niet bij dat Farioli dat deed. “Ik heb het ook zaterdagavond niet begrepen”, zo vertelde de verslaggever donderdagavond in het programma Voetbalpraat op ESPN. “Ik hoor iedereen zeggen dat hij zo slecht was. Hij was helemaal niet goed tegen Go Ahead, maar er ging dreiging vanuit. De eerste drie, vier wedstrijden dat wij hem allemaal gezien hebben kwam hij niet langs zijn man. Dan stond hij na een kwartier met zijn handen op de knieën en was hij naar de gallemiezen. Maar nu is hij fit, is hij fris en gaat weer langs iemand heen.” Dat Traoré in Deventer veel de bal verloor, vindt Kraay jr. geen probleem. “Dat is jammer, maar ik hou altijd wel van buitenspelers die de bal kwijtraken, nog een keer kwijtraken en dan niet breed gaan spelen maar gewoon nog een keer hun tegenstander gaan opzoeken.”

Volgens Kraay jr. deed Traoré dat ook ‘gewoon’ tegen Go Ahead Eagles. Farioli besloot de rechtsbuiten desondanks na de rust niet meer binnen de lijnen te brengen. De Italiaan bracht in plaats daarvan Gaaei in het veld. De Deen is van nature een vleugelverdediger, maar stond in de tweede helft tegen Go Ahead Eagles geposteerd als rechtsbuiten. “Ik vond het een werkelijk afgrijselijk slechte wissel van Farioli om Gaaei ervoor in te brengen. In de tweede helft zijn ze niet over de middenlijn geweest. Vanavond (donderdag, red) zie je een heel fris en heel goed ingespeeld Ajax”, aldus Kraay jr. Een belangrijke rol was er tegen Besiktas weggelegd voor Traoré. Hij verzorgde de assist voor de 2-0 van Mika Godts. Traoré vergat echter om zelf ook een doelpunt te maken. Kraay jr. genoot desondanks van diens optreden. “Mijn hele week is al goed. Traoré heeft volgens mij vier, vijf balletjes met de buitenkant gespeeld”, zo klonk het.

Francesco Farioli denkt als trainer van Ajax aan de allerkleinste details.