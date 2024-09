Ajax-fans halen keihard uit: ‘Ik ken geen nonchalantere voetballer dan hij…’

heeft in de eerste helft tussen Ajax en Besiktas (1-0 tussenstand) weinig indruk weten te maken op de fans van de thuisploeg. De zomeraankoop speelt een moeizame wedstrijd en krijgt op X een strotvloed aan reacties over zich heen.

Traoré werd afgelopen transferzomer overgenomen van Villarreal, maar maakt tot dusverre een wisselende indruk. Sinds zijn terugkeer in Amsterdam is de aanvaller in ieder geval nog niet echt productief geweest. Hij scoorde slechts twee keer. Sommige fans vinden dat de man uit Burkina Faso ook tegen Besiktas veel te weinig brengt.

Toen de aanvaller vlak voor rust een bal verspeelde aan de rechterkant van het veld, ging het los op X. “Wat is Traoré dra-ma-tisch. Ik ken geen nonchalantere voetballer dan hij… ongelooflijk”, reageert de een. “Bertje (bijnaam Traoré, red) is echt vermoeiend, wat is die man toch allemaal aan het doen”, constateert de ander.

Lees hieronder een bundeling van kritiek op Traoré:

