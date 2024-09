Sneijder schuift oud-Feyenoorder naar voren als versterking op Ajax-middenveld

Wesley Sneijder is tot dusverre niet bepaald onder de indruk van . De recordinternational vindt dat de Engelsman nog niet genoeg brengt, al wordt hij volgens Sneijder niet goed gebruikt in Amsterdam. Een speler als zou beter in de rol van Henderson bij Ajax passen, zo vertelt Sneijder bij Ziggo Sport.

“Nee, ik vind het te weinig, maar ik vind ook dat hij gebruikt wordt in een rol die hem niet helemaal ligt. Hij probeert dat wel en hij wil de boel op sleeptouw nemen, maar hij is niet dwingend genoeg aan de bal. Hij is niet de verbindingsspeler die Ajax nodig heeft”, zegt de oud-middenvelder van de Amsterdammers bij de betaalzender.

Sneijder denkt dat oud-Feyenoorder Clasie beter geschikt is voor het systeem van Ajax. “Die de bal ontvangt en hem heel snel tussen de linies naar voren kan spelen”, zegt hij. Clasie fungeert dit seizoen als aanvoerder van AZ, waar hij is uitgegroeid tot een van de steunpilaren van de club. Eerder speelde de middenvelder bij Excelsior, Southampton, Club Brugge en dus Feyenoord.

Sneijder denkt dat Henderson overigens wel belangrijk kan zijn als andere kwaliteiten van hem benut worden. “Met zijn ervaring en met zijn verdedigende kwaliteiten om gaatjes dicht te lopen op het middenveld. Dat heeft hij wel. Maar ik ben ook benieuwd vanavond… gaat hij weer helemaal terugzakken tot in de laatste linie, waardoor hij nog meer ruimte geeft aan het middenveld van Besiktas? Dat zou dodelijk zijn”, waarschuwt de oud-middenvelder.

