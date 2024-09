Opstelling Ajax tegen Besiktas: Farioli kiest voor twee andere namen

Ajax begint donderdagavond in de Johan Cruijff ArenA aan de competitiefase van de Europa League. De Amsterdammers nemen het op tegen Besiktas uit Turkije en doen dat met twee andere namen ten opzichte van de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. Het duel tussen Ajax en Besiktas begint om 21.00 uur.

Ahmetcan Kaplan moet plaatsmaken voor Youri Baas. Voorin krijgt Brian Brobbey de voorkeur boven Wout Weghorst. In vergelijking met het uitduel met Go Ahead Eagles (1-1) kan Farioli tegen Besiktas niet beschikken over de geblesseerde Anton Gaaei en Davy Klaassen, die niet speelgerechtigd is in de Europa League. Verder ontbreekt ook de al langer geblesseerde Steven Berghuis.

Farioli kreeg woensdag op de persconferentie de vraag of hij van plan is soms over te stappen op een andere tactiek als het even niet loopt. De Italiaan zei dat hij vooralsnog geen reden ziet tot grote veranderingen. "Een van de moeilijkste dingen is om dezelfde dingen continu goed te doen. We moeten het pad volgen dat ons stabiliteit en balans geeft. We kunnen dingen veranderen, maar meestal is het de grootste uitdaging om de dingen die we willen goed uit te voeren. We weten waar we naartoe willen."

Het is donderdag de zevende keer dat Ajax het in een officieel duel opneemt tegen het Beşiktaş van huidig hoofdtrainer Giovanni van Bronckhorst. Alle voorgaande edities leverden een zege op voor de Amsterdammers. Behalve de zes confrontaties met Beşiktaş, speelde Ajax in totaal ook zes keer tegen een andere Turkse club: vier keer tegen Fenerbahce en tweemaal tegen Bursaspor.

Ajax, dat in de voorrondes in de strijd om een plekje in het hoofdtoernooi van de Europa League afrekende met Vojvodina, Panathinaikos en Jagiellonia Białystok, treedt over een week aan tegen Slavia Praag op Tsjechische bodem. Vervolgens speelt Ajax uit tegen FK Qarabag (24 oktober), thuis tegen Maccabi Tel Aviv (7 november), uit tegen Real Sociedad (28 november), thuis tegen Lazio (12 december), uit tegen RFS (23 januari) en thuis tegen Galatasaray (30 januari).

Alle 36 Europa League-deelnemers zitten in één grote poule. De uiteindelijke top acht plaatst zich voor de achtste finales. De nummers 9 tot en met 24 belanden in een tussenronde. De overige clubs zijn uitgeschakeld.

