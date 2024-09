Farioli wil één vraag niet beantwoorden: 'Daar heb ik slechte ervaringen mee'

Francesco Farioli wil vanwege bijgeloof een vraag op de persconferentie van woensdag niet beantwoorden. De trainer van Ajax maakt niet bekend wie donderdag tegen Besiktas de spits zal zijn, aangezien dat eerder dit seizoen misging.

De Italiaanse coach gaf onlangs aan dat Brian Brobbey zou starten tegen Fortuna Sittard (5-0), maar dat ging door een blessure bij de spits uiteindelijk niet door. "Vorige week zei ik op de persconferentie dat we zouden starten met Brobbey. Bij de laatste bal op de training raakte hij geblesseerd en plannen A, B, C en D vielen weg in één moment."

Of Farioli nu weer bekendmaakt wie er donderdagavond de diepste aanvaller van Ajax wordt? "Nee, daar heb ik slechte ervaringen mee. Puur uit bijgeloof, niet omdat ik de info niet aan jullie wil geven. Ik zei eens dat Kaplan negentig minuten zou spelen, toen speelde hij niet. Nu weer Brobbey." En vervolgens, lachend: "Ik houd mijn mond." De trainer krijgt wel de vraag of alle drie de spitsen (Brobbey, Wout Weghorst en Chuba Akpom) fit zijn. "Ja", is het korte en duidelijke antwoord van de trainer.

Jordan Henderson moest tijdens de persconferentie lachen toen het over de spitsen ging. "Ja, het is heel belangrijk hier blijkbaar. Elke persconferentie en elk interview gaat het daar weer over. Dat vind ik wel komisch. Voor mij gaat het om het team, niet om individuen."

