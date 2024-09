De huidige stand van zaken bij Van Bronckhorst: dit weten we over Ajax-tegenstander Besiktas

Ajax speelt donderdagavond in de eigen Johan Cruijff Arena tegen Beşiktaş. De Amsterdammers krijgen in hun eerste Europa League-duel een oude bekende tegenover zich: trainer Giovanni van Bronckhorst. Maar hoe ziet de huidige selectie van Beşiktaş eruit en hoe speelt de ploeg?

Van Bronckhorst staat sinds deze zomer aan het roer bij de club uit Istanbul. Na periodes bij Feyenoord, Guangzhou R&F en Rangers FC is nu Beşiktaş op zijn pad gekomen. En tot nog toe met succes: in de wedstrijd om de Turkse Super Cup werd Galatasaray met 0-5 verslagen, kwalificatie voor de Europa League werd afgedwongen én in de Süper Lig is de club na vijf speelronden nog ongeslagen. Met dertien punten uit vijf wedstrijden slaat de ploeg momenteel tweede achter Galatasary. Alleen uit bij Trabzonspor werd (met 1-1) gelijkgespeeld. In dat duel speelde Beşiktaş vrijwel de hele wedstrijd met een man meer, waardoor Van Bronckhorst extra zal balen van dat puntenverlies. Laatstgenoemde won overigens nog nooit als trainer of als speler van Ajax.

Belangrijkste spelers

In de selectie van Beşiktaş komen we enkele grote namen tegen. Verdediger Gabriel Paulista speelde 64 wedstrijden voor Arsenal en een handvol voor Atlético Madrid, terwijl er in de persoon van Ciro Immobile (nu 34) een spits rondloopt die viermaal topscorer van de Serie A werd. Er zit tevens een sterk Portugees geraamte in het team met middenvelder Gedson Fernandes (ex-Tottenham Hotspur) en aanvallers Rafa Silva (ex-Benfica) en João Mário (ex-Inter). Daarnaast lopen er nog wat oude Eredivisiebekenden rond: Milot Rashica speelde 100 duels voor Vitesse, terwijl rechtsback Jonas Svensson tot 152 wedstrijden kwam voor AZ.

Kijkend naar de laatste opstellingen van Beşiktaş, zien we al die namen ook terugkomen. Van Bronckhorst speelt op papier in een 4-2-3-1-systeem, waarmee hij niet vaak schuift. Naast Mert Günok (eerste keeper van Turkije tijdens het afgelopen EK), hebben Arthur Masuaku en Felix Uduokhai ervaring in respectievelijk de Premier League en de Bundesliga. Paulista en Svensson vormen de andere kant van de verdediging. Voor hen zijn Moatasem Al-Musrati en Fernandes een defensief blok. Rashica, Silva en Mário mogen achter diepe spits Immobile hun creativiteit loslaten. De Italiaan is (natuurlijk) topscorer van de ploeg, hij heeft al vier goals in vijf competitiewedstrijden achter zijn naam heeft staan. Ook Rashica, Silva en Fernandes zijn in aanvallend opzicht al meerdere keren belangrijk geweest dit seizoen.

Mogelijke opstelling tegen Ajax:

Günok; Masuaku, Uduokhai, Paulista, Svensson; Al-Musrati, Fernandes; Rashica, Silva, Mário; Immobile.

