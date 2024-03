Van Es en Kaptein zwijgen, maar Sanne van Dongen verklapt salarissen Eredivisie Vrouwen

De salarissen in de Azerion Vrouwen Eredivisie zijn dit weekend onderwerp van gesprek. De speelsters De aanvoerders van de vrouwenploegen betreden in de achttiende speelronde het veld met shirts met de tekst ‘Betaald voetbal = betaald worden’, omdat ze vinden dat speelsters meer geld moeten verdienen. Bij Goedemorgen Eredivisie wordt ingegaan op de huidige verdiensten van de speelsters.

Tafelgasten Kika van Es (vorig seizoen gestopt) en Wieke Kaptein (door Chelsea verhuurd aan FC Twente) wilden niet ingaan op hun eigen salarissen. Toch wilde Hans Kraay junior graag weten aan welke bedragen gedacht moet worden in de Eredivisie Vrouwen. Presentatrice Sanne van Dongen gaf hem meer duidelijkheid. “Ik ben onafhankelijk, mij gaan ze niet ontslaan bij Ajax”, zei ze lachend.

“Bij Ajax verdienen alle meiden 2100 euro minimumloon op basis van 40 uur. Dat is de bestbetaalde club van Nederland. Bij PSV en FC Twente zijn dat soort contracten er ook, terwijl ook bij FC Utrecht een paar meiden minimumloon vangen voor 40 uur per week”, wist Van Dongen te melden. “Dan heb je nog een heel grote groep die voor 20 uur per minimumloon vangt, dus de helft van 2100 euro per maand.”

Een minderheid van de clubs betaalt dus salarissen aan de speelsters. “Je hebt nog de overgrote groep uit het rechterrijtje. Die doen het allemaal voor een onkostenvergoeding. Dat zijn de bedragen waarover je het hebt in de Azerion Eredivisie. In de topcompetities als Engeland, Spanje en Frankrijk verdienen de topspeelsters richting een half miljoen euro per jaar.” Dat Telstar vrijdag met 0-8 verloor van Fortuna Sittard, mag dan ook geen schok zijn. “Je kunt niet voor nul euro verwachten dat je vijf keer per week traint en niet met 0-8 verliest.”