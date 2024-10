Verbijstering bij Sander de Kramer om Ajax-interview: ‘Als fan pik je dit toch niet?’

Sander de Kramer is ontstelt door de uitspraken die Hesterine de Reus, trainer van de Ajax Vrouwen, zondag deed voor de camera van ESPN. De journalist stelt dat de nieuwbakken coach van het vrouwenteam van de Amsterdammers niet goed bij haar hoofd is en vindt dat er sprake is van minachting naar de fans.

Ajax Vrouwen werd in de voorronde van de UEFA Women’s Champions League, dat afgewerkt wordt in een minitoernooi, uitgeschakeld door het Italiaanse Fiorentina. Tegenover ESPN wees De Reus op de volle speelkalender van Ajax in het afgelopen seizoen. Daarnaast zei ze dat ze het ‘stiekem’ wel fijn vindt dat ze de ‘weekbelasting’ van haar elftal nu in eigen handen heeft.

“Dan ben je toch niet goed bij je aardappel als je dat zegt?”, reageert De Kramer geschokt bij De Oranjezondag. “Even serieus. Dat is toch een belediging naar al je fans? Je bent het hele jaar aan het voetballen en dan wil je winnen omdat je dan de Champions League ingaat. Zij zegt gewoon: ik ben blij dat ik de Champions League niet gehaald heb, want dan kunnen we lekker in de Eredivisie voetballen. De omgekeerde wereld! Die is niet goed. Als fan pik je dit toch ook niet? Dan zeg je toch van: die kan niet blijven zitten.”

Presentatrice Hélène Hendriks haalt aan dat de Champions League voor de Ajax Vrouwen vorig jaar prachtig was. De Johan Cruijff ArenA was meermaals goed gevuld en de Amsterdammers wisten tweede te worden in de poule, waardoor ze zich plaatsten voor de kwartfinales. Hierin was Chelsea echter te sterk. “Je voetbalt voor die Champions League. Het hoogst haalbare. Dan haal je het en dan…”, verzucht De Kramer tot slot.

