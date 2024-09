Van Gangelen luistert met grote verbazing naar Ajax-interview: 'Dit vind ik dus echt ongelooflijk'

Jan Joost van Gangelen heeft zondagmiddag vol ongeloof zitten luisteren naar het interview van Hesterine de Reus, sinds dit seizoen de trainer van de Ajax Vrouwen. De Reus zei voorafgaand aan het eerste competitieduel met PEC Zwolle dat ze het ‘stiekem’ niet zo heel erg vindt dat haar ploeg kwalificatie voor het hoofdtoernooi van de UEFA Women’s Champions League is misgelopen. Die uitspraak kwam haar op veel kritiek te staan en ook Van Gangelen wist dus niet wat hij hoorde.

Ajax greep in het afgelopen seizoen weliswaar naast het kampioenschap in de Eredivisie, maar kon wel terugkijken op een memorabele campagne in Europa. De ploeg van toenmalig trainer Suzanne Bakker verzekerde zich in een groep met AS Roma, Bayern München en Paris Saint-Germain knap van een ticket voor de kwartfinales. Daarin bleek Chelsea een paar maatjes te groot, maar de wedstrijden in een volle Johan Cruijff ArenA waren een grote happening voor de speelsters van Ajax. De nummer twee van het afgelopen seizoen in Nederland slaagde er onlangs niet in zich opnieuw te plaatsen voor de UEFA Women’s Champions League, FC Twente wel.

LEES OOK: Trainer Ajax Vrouwen shockeert met uitspraken over Champions League: 'Reden voor ontslag'

Maar balen doet De Reus, de opvolger van Bakker, dus niet. Voor de camera van ESPN wees ze op de volle speelkalender van Ajax in het afgelopen seizoen en zei ze dat ze het ‘stiekem’ wel fijn vindt dat ze de ‘weekbelasting’ van haar elftal nu zelf in handen heeft. Op social media werd al met grote verbazing gereageerd op de uitspraken van De Reus en ook Van Gangelen wist niet wat hij hoorde. “Dit vind ik dus echt ongelooflijk”, zo klonk het zondagavond in het programma Dit Was Het Weekend, vlak nadat het interview van De Reus werd afgespeeld. “Ja, wat moet je hierover zeggen? Het is een oude gedachte”, zo reageerde Marciano Vink.

De voormalige profvoetballer van onder meer Ajax denkt dat het voor een jong elftal, waar De Reus dit seizoen de beschikking over heeft, ‘juist fantastisch’ is om in de Champions League te spelen. “Of je nou een jongen, een vrouw of een meisje bent; elke vorm van een internationale wedstrijd, met het Nederlands elftal of je eigen club, lijkt mij een super ervaring. En dan verlies je een keer met 4-0 van Chelsea. So what?”, zo klonk het.

