Vraagtekens achter opvallende uitspraken van Chris Woerts over 'grote verandering in Eredivisie'

Volgens Sparta-directeur Manfred Laros is een meerderheid van de Eredivisie-clubs vóór het behoud van de Europese play-offs, zo vertelt hij bij Sparta naar Voren! van RTV Rijnmond. Chris Woerts wist dik een maand geleden juist te vertellen dat het toetje van de Eredivisie zou gaan verdwijnen.

De sportmarketeer wist op 13 september te melden dat er iets zou gaan veranderen in de opzet van de Eredivisie. “De vervelende play-offs van de nummer vijf tegen de nummer acht of de nummer zes tot de nummer negen, daar gaan ze mee stoppen. De clubs zijn het zat. De speeldagenkalender is te vol. Ze willen minder lang spelen, want met de play-offs ga je door tot eind mei”, aldus Woerts.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Woerts blikt terug op onjuist nieuwtje over Feyenoord: ‘Had moeten zeggen dat ik door zijn zaakwaarnemer was gebeld’

Bij Sparta naar Voren! komen de woorden van Woerts ter sprake. “Hij liep op de zaken vooruit. We hebben met z’n alle (alle technisch directeuren en algemeen directeuren) nagedacht over hoe we met elkaar de zesde plek op de coëfficiëntenlijst vast kunnen houden”, zegt Laros, die benadrukt dat er ‘natuurlijk’ naar de speelkalender van de Nederlandse clubs wordt gekeken.

“Wij hebben heel duidelijk gemaakt – net als een paar andere clubs – dat we de play-offs voor Europees voetbal van groot belang vinden. Want als we teruggaan naar vóór de play-offs, dan zag je dat in de laatste speelronden clubs nergens meer voor speelden”, gaat hij verder.

‘Iets meer dan de meerderheid is voorstander’

“Op dit moment is iets meer dan de meerderheid voorstander van het behouden van de Europese play-offs. Het was een brainstrom-sessie, dus we hebben er niet officieel over gestemd, maar proberen naar het grotere geheel te kijken”, sluit Laros af.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Jan Boskamp vertelt waarom hij niet terugkeert in Vandaag Inside

Jan Boskamp ziet een terugkeer als vaste gast bij Vandaag Inside niet zitten.