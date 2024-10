Woerts blikt terug op onjuist nieuwtje over Feyenoord: ‘Had moeten zeggen dat ik door zijn zaakwaarnemer was gebeld’

Chris Woerts was door Ali Dursun, zaakwaarnemer van , geïnformeerd over het feit dat de sluitpost Feyenoord vorig jaar zou verruilen voor Manchester United. De sportmarketeer bracht het nieuwtje vol overtuiging bij De Oranjezomer, maar het nieuws bleek uiteindelijk niet te kloppen.

Woerts is sinds het begin van Vandaag Inside een vast gezicht bij de talkshow, waar hij regelmatig nieuwtjes brengt. Ook in De Oranjezomer, het programma van Hélène Hendriks, is de sportmarketeer met regelmaat te zien. In die talkshow bracht Woerts in de zomer van 2023 het nieuws dat Bijlow een transfer van Feyenoord naar Manchester United zou maken, wat door de komst van André Onana uiteindelijk niet gebeurde. “Sommige informanten zijn niet zo betrouwbaar”, kwam Woerts er twee weken later op terug.

In gesprek met Panorama bespreekt Woerts het feit dat zijn nieuwtjes soms niet blijken te kloppen, waarna hij vaak belachelijk wordt gemaakt door Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp. “Je weet nooit helemaal hoe het loopt”, stelt hij, waarna hij de mislukte transfer van Bijlow als voorbeeld pakt. “Dat speelde vorig jaar. Ik werd voor de uitzending door Justins zaakwaarnemer Ali Dursun gebeld. ‘Je kunt het vanavond brengen: Justin gaat naar Manchester United’.”

Woerts had zich moeten indekken

Uiteindelijk bracht Woerts het nieuws met volle overtuiging. “Ik heb het met een beetje bravoure als vaststaand feit gemeld”, weet de sportmarketeer, die ziet waar hij de fout in is gegaan. “Ik had moeten zeggen: ‘Ik ben vanmiddag gebeld door Ali Dursun, die heeft me verteld dat Justin naar Manchester United gaat’. Maar uiteindelijk is die transfer niet doorgegaan”, besluit hij.

