Chris Woerts komt bij De Oranjezomer met nieuws over Justin Bijlow

Justin Bijlow vertrekt op korte termijn bij Feyenoord, zo verzekert Chris Woerts woensdagavond bij De Oranjezomer. De 25-jarige keeper is volgens de sportmarketeer hard op weg naar Manchester United.

"Bijlow gaat écht weg bij Feyenoord", luidt Woerts zijn nieuwtje in. "Hij heeft een aanbieding gekregen van Manchester United. Een heel goede aanbieding. Hij kan daar veel meer verdienen dan bij Feyenoord. Nu moeten de clubs er nog uitkomen. Ten Hag is fan van hem. Hij wilde eigenlijk Onana, maar Inter vraagt zestig miljoen voor hem. Het is een kwestie van dagen voordat Bijlow weg is."

Dat Bijlow in de belangstelling staat van Manchester United, is voor Hélène Hendriks geen nieuws. "Dat was toch al bekend, Chris?", vraagt de presentatrice. "Nee, dat nog niet", reageert Woerts. "Vanmiddag werd door nieuwssites geschreven dat Inter een nieuw bod had gekregen van 45 miljoen euro. Dat is allemaal onzin."

Als Feyenoord afscheid neemt van Bijlow, dan is hij na Orkun Kökçü de tweede (zelfopgeleide) sterkhouder die deze zomer wordt verkocht. "Ik denk dat het heel goed is dat na Kökçü ook Bijlow en Geertruida weggaan. De club heeft straks 75 miljoen euro in de knip voor drie jongens uit de jeugdopleiding."