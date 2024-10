Chris Woerts voorspelt grote problemen voor Nederlandse clubs door uitspraak in zaak Diarra

Chris Woerts verwacht binnenkort grote problemen voor het verdienmodel van de Nederlandse clubs door de uitspraak in de zaak rondom Lassana Diarra. De sportmarketeer denkt wel dat er een regeling vanuit de FIFA gaat komen om dit deels te voorkomen, aangezien het voor zowel spelers als clubs geen goede ontwikkeling is.

Vrijdagochtend heeft het Europees Hof van Justitie uitspraak gedaan in de zaak rond Diarra. Daarmee heeft het geoordeeld dat de regels van de FIFA wat betreft spelerstransfers in strijd zijn met de Europese wetgeving. Daarmee zouden voetballers zelf hun ontslag in kunnen dienen bij clubs. Toch denkt Woerts dat de gevolgen van de uitspraak beperkt zullen zijn, zo geeft hij aan in een video van De Telegraaf. “Deze regel geldt voor de Europese Gemeenschap, maar er zijn meer dan tweehonderd landen aangesloten bij de FIFA. Ik denk dat er een zelfregulering komt vanuit de FIFA, de UEFA, de ECA, dat is de vakbond van de clubs, en de zaakwaarnemers, om toch te kijken hoe we dit in stand kunnen houden voor de voetballerij.”

Volgens Woerts is er in de voetballerij namelijk sprake van een ‘atypische werknemers-werkgeversrelatie’, mede doordat spelers zo veel waarde vertegenwoordigen. “Iedereen is erbij gebaat dat er een regeling komt die voor alle stakeholders goed is”, gaat de sportmarketeer verder. Toch zou de Europese wetgeving bij zo’n regeling leidend zijn, waardoor er bij conflicten altijd contracten opgezegd kunnen worden. Toch verwacht Woerts dat dit niet vaak zal gebeuren. “Je wil allemaal in de voedselketen blijven”, legt hij uit. “Als Feyenoord, Ajax en PSV weinig transferinkomsten hebben, is er ook minder geld voor salaris. Dan wordt de voedselketen aangetast. Ik denk dat iedereen baat heeft bij een goede voedselketen waar iedereen van kan profiteren.”

Nederlandse clubs moeten vrezen

Woerts verwacht dan ook een nieuwe regelgeving waardoor de transfermarkt praktisch hetzelfde zal blijven werken. “Niemand is gebaat bij gedoe. Ik denk dat er een compromis gevonden gaat worden die voor alle partijen, ook de EU, acceptabel is.” Mocht er toch geen regeling komen, zal het model van de Nederlandse clubs van zelf spelers opleiden en deze voor flinke bedragen verkopen vermoedelijk verdwijnen. “Dat is ons businessmodel geworden in Nederland. Daar moeten we nu met zijn allen een beetje voor vrezen als iedereen zich gaat houden aan de Europese regelgeving. Maar dat is nadelig voor clubs, nadelig voor spelers en nadelig voor zaakwaarnemers.” Daarom verwacht Woerts met goedkeuring van de EU een regeling. “Maar helemaal tackelen, kunnen we het niet, want de Europese wetgeving is leidend.”

Verandering niet direct voelbaar

Mocht het invoeren van een regeling niet ten uitvoer komen, zal de uitspraak in de zaak Diarra nog niet direct voelbaar zijn op de transfermarkt, zo schat Woerts. “Het moet nog door de hele Europese wetgeving heen, dus het duurt nog wel eventjes. Maar ik denk dat er vanaf het transferseizoen 25/26 een heel andere dynamiek zal zijn als er geen zelfregulering komt.”

