Bom onder transfersysteem: FIFA-regels inzake transfers in strijd met het Europese recht

Het Europees Hof van Justitie heeft geoordeeld dat de regels van de FIFA wat betreft spelerstransfers in strijd zijn met de Europese wetgeving. Dat meldt het Algemeen Dagblad. Het hooggerechtshof van Europa heeft vrijdagochtend uitspraak gedaan in de zaak rond Lassana Diarra. Het Europees hof verwijst in de uitspraak naar de beginselen van vrij verkeer van personen binnen de Europese Unie. Het is goed mogelijk dat de FIFA nu de regels over de contracten van profvoetballer, in Europa, zal moeten aanpassen.

In de zomer van 2013 maakte Diarra de overstap van Anzhi Makhachkala naar Lokomotiv Moskou, waar hij een contract voor twee seizoenen tekende. Een jaar later besloot hij dat hij weer wilde vertrekken uit Moskou, dus zegde hij zijn contract op. Vervolgens wilde hij transfervrij tekenen bij Charleroi, waarna de Belgische club de FIFA en de Belgische voetbalbond benaderde om te vragen of dit mogelijk was. Ze kregen te horen dat de Fransman zelf een schadevergoeding zou moeten betalen aan de Russische club en dat zijn nieuwe club ook juridisch verantwoordelijk zou zijn, schrijft De Standaard. Hierdoor besloot Charleroi de transfer niet door te zetten.

Diarra zat hierdoor het hele seizoen 2014/2015 zonder club en spande een rechtszaak aan. Die wist de voetballer te winnen, waarna een beroep werd begonnen. Het hof van beroep van Bergen vroeg vervolgens advies van het Europees Hof van Justitie. Laatstgenoemde heeft vandaag dus geoordeeld dat de FIFA-regels inzake spelerstransfer niet stroken met de Europese wetgeving, waarbij er verwezen wordt naar de beginselen van vrij verkeer van personen binnen de EU. "De regels in kwestie zijn van dien aard dat ze het vrije verkeer belemmeren van profvoetballers die hun activiteit willen ontwikkelen door voor een nieuwe club te gaan werken”, schrijft de rechtbank in een verklaring.

Welke consequenties de uitspraak van het Europees Hof gaat hebben voor de voetballerij is niet duidelijk. Wel zorgt dit voor een gigantische bom onder het huidige transfersysteem. Clubs zijn gebonden aan de FIFA-regels en in het spel van contractonderhandelingen en transferbedragen ligt de macht nu veelal bij de clubs. In tegenstelling tot andere werknemers hebben profvoetballers niet zelf het recht om hun arbeidscontract eenzijdig op te zeggen. Mogelijk moet de FIFA de regels over de contracten van profvoetballers, in Europa, aan gaan passen. Zodoende kan de de uitspraak van het Europees Hof nog wel eens leiden tot een Bosman-arrest 2.0.

Bosman-arrest zette transferwereld op zijn kop

In 1995 deed het Hof uitspraak over het Bosman-arrest. Jean-Marc Bosman speelde bij Club Luik en wilde aan het einde van zijn contract in 1990 graag naar USL Dunkerque overstappen. Destijds was het zo dat een club, ook aan het einde van het contract nog steeds een transfersom kon vragen voor een speler. Luik vroeg een enorm bedrag, waarna Bosman besloot een rechtszaak aan te spannen. Uiteindelijk kreeg Bosman gelijk van het Hof, waardoor spelers na afloop van hun contract bij een nieuwe club kunnen tekenen zonder dat er een transfersom moet worden betaald.

