Transfermarkt staat voor enorme verandering: ‘Dat zou echt een ongelofelijke impact hebben op het hele voetbal’

De transfermarkt zou er binnenkort zomaar compleet anders uit kunnen zien. Dat heeft alles te maken met de naderende uitspraak in de rechtszaak over de overstap die Lassana Diarra probeerde te maken van Lokomotiv Moskou naar Sporting Charleroi.

In de zomer van 2013 maakte Diarra de overstap van Anzhi Makhachkala naar Lokomotiv Moskou, waar hij een contract voor twee seizoenen tekende. Een jaar later besloot hij dat hij weer wilde vertrekken uit Moskou, dus zei hij zijn contract op. Vervolgens wilde hij transfervrij tekenen bij Charleroi, waarna de Belgische club de FIFA en de Belgische voetbalbond benaderde om te vragen of dit mogelijk was. Ze kregen te horen dat de Fransman zelf een schadevergoeding zou moeten betalen aan de Russische club en dat zijn nieuwe club ook juridisch verantwoordelijk zou zijn, schrijft De Standaard. Hierdoor besloot Charleroi de transfer niet door te zetten.

Artikel gaat verder onder video

Uiteindelijk zat Diarra het hele seizoen 2014/2015 zonder club, waarna hij hiervoor een rechtszaak aanspande. Die wist de voetballer te winnen, waarna een beroep werd begonnen. Het hof van beroep van Bergen vroeg vervolgens advies van het Europees Hof van Justitie, waar later dit jaar eindelijk duidelijkheid over lijkt te komen.

“Waar de rechtszaak nu om gaat, is de vraag of dit arbeidsrechtelijk mag”, legt Sjoerd Mossou uit in de AD Voetbalpodcast. “Als wij morgen weg willen bij het AD, zeggen we ons contract op en in principe kun je dan voor een andere krant of een ander medium gaan werken. Bij voetballers werkt dat rigoureus anders. We hebben een transfersysteem. Daarmee wordt de markt eigenlijk beschermd door de FIFA en de clubs.”

Mossou ziet problemen ontstaan als Diarra daadwerkelijk gelijk krijgt van het Europees Hof van Justitie. “De hele economie van het voetbal is gebouwd op het transfersysteem. Stel je voor dat het er helemaal niet meer zou zijn, hoe moeten Nederlandse clubs dan hun geld verdienen? Dan gaat iedere speler fluitend naar de Premier League voor nul euro, want daar kan die meer salaris verdienen. Dat staat er nu eigenlijk op het spel.”

Volgens Mossou is het erg aannemelijk dat Diarra gelijk gaat krijgen. “Het zorgwekkende is dat de advocaat-generaal, zoals dat heet, een advies heeft gegeven aan het Hof waarin hij Diarra gelijk geeft. Hij zegt eigenlijk: ‘Arbeidsrechtelijk heeft hij gelijk. Hij zou inderdaad zijn contract op mogen zeggen en gewoon bij Charleroi moeten kunnen tekenen’. Wordt dat gehonoreerd door het Hof, zou het kunnen dat dit een nieuw Bosman-arrest wordt waarbij spelers in de toekomst, als ze dat zelf willen, hun contract kunnen opzeggen en dan lopen ze transfervrij de deur uit naar een andere club. Dat zou echt een ongelofelijke impact hebben op het hele voetbal. Als dit doorgaat moeten alle clubs, zeker uit de kleine competities, hun hele businessmodel omgooien.”

Mocht het Hof de kant van Diarra kiezen, zou dat niet de eerste keer zijn dat de volledige transfermarkt op de schop gaat. In 1995 deed het Hof namelijk uitspraak over het door Mossou al genoemde Bosman-arrest. Jean-Marc Bosman speelde bij Club Luik en wilde aan het einde van zijn contract in 1990 graag naar USL Dunkerque overstappen. Destijds was het zo dat een club, ook aan het einde van het contract nog steeds een transfersom kon vragen voor een speler. Luik vroeg een enorm bedrag, waarna Bosman besloot een rechtszaak aan te spannen. Uiteindelijk kreeg Bosman gelijk van het Hof, waardoor spelers na afloop van hun contract bij een nieuwe club kunnen tekenen zonder dat er een transfersom moet worden betaald. Het is nu afwachten of de transfermarkt 29 jaar na dato weer compleet op de schop gaat aan de hand van het Diarra-arrest.

