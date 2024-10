Woerts shockeert met uitspraak over ‘dorpsgek’ van Ajax: ‘Wat is dit nou weer voor opmerking?!'

Chris Woerts heeft maandagavond stevig uitgehaald naar . De bargast van Vandaag Inside noemt de spits van Ajax een ‘dorpsgek’ en vergelijkt hem vervolgens met activist Willem Engel. Wilfred Genee moet even bijkomen van de uitspraken van de sportmarketeer.

Weghorst was zondagavond de gevierde man bij Ajax. De boomlange spits kwam als invaller binnen de lijnen en bezorgde de Amsterdammers een zwaarbevochten overwinning tegen FC Groningen met een doelpunt en een assist. “Ze hebben toch een dorpsgek binnengehaald met die Weghorst?”, zegt Woerts.

“Wat is dit nou weer voor opmerking, Chris?”, reageert Genee verbijsterd. “Moet nou notabene jij dat zeggen! Let jij nou maar een beetje op met je teksten”, voegt de presentator toe. “Hij is de Willem Engel van het betaalde voetbal. Hij is knettergek, echt knettergek. Dat kan echt niet”, reageert de sportmarketeer.

Weghorst wil holistische scholen

In juli kwam naar buiten dat Weghorst werkt aan de vestiging van een holistische school in Twente. “Dan zitten kinderen uit groep 1 bij kinderen uit groep 8 in de klas. Die moeten elkaar dan gaan coachen. Hij is knettergek”, sluit Woerts genadeloos af.

Video - Chris Woerts: 'Wout Weghorst is de Willem Engel van het betaald voetbal'

