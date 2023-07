Chris Woerts biedt live op tv excuses aan en komt wéér met nieuws over Justin Bijlow

Chris Woerts heeft bij De Oranjezomer zijn excuses aangeboden voor het verhaal dat hij enkele weken geleden over Justin Bijlow de wereld inslingerde. De sportmarketeer verzekerde dat de keeper van Feyenoord de overstap naar Manchester United zou maken, maar komt nu op zijn woorden terug. De Engelse topclub versterkte zich deze week met André Onana, waardoor een transfer van Bijlow naar Manchester United van de baan is.

"Ik moet mijn nederige excuses aan iedereen aanbieden, want ik heb echt een fout gemaakt", begint Woerts. "Sommige informanten zijn net zo betrouwbaar als Frans Timmermans. Het is niet gelukt, maar hij heeft wel gesproken met Manchester United."

Nu Manchester United is voorzien van een nieuwe doelman, is volgens Woerts een zomerse transfer voor Bijlow nog niet van de baan. "Ik heb vandaag nog even met een aantal mensen gesproken. Er zijn twee clubs uit LaLiga die geïnformeerd hebben en hij is nog steeds voornemens om weg te gaan."

Volgens Woerts wil Bijlow 'heel graag' weg. "Of hij ook weggaat? Dat weet je nooit", aldus Woerts. "Er is gesproken met Manchester United. Hij heeft gesproken met Manchester United. De clubs hebben gesproken. Maar Onana heeft de voorkeur gekregen", vat Woerts het nog eens samen.