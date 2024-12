Nederlander topkandidaat om Alexander-Arnold op te volgen bij Liverpool: 'Slot is een groot bewonderaar'

Liverpool heeft twee Nederlanders op de vierkoppige shortlist staan als potentiële vervangers van , die zijn aflopende verbintenis nog altijd niet verlengd heeft. zou zelfs kandidaat nummer één zijn, temeer omdat Arne Slot 'een groot bewonderaar' van de back van Bayer Leverkusen is. Ook , die Slot uiteraard goed kent van hun gezamenlijke periode bij Feyenoord, is in beeld als mogelijke vervanger van Alexander-Arnold.

Dat wordt althans gemeld door transferjournalist Rudy Galetti van TEAMtalk. Alexander-Arnold (26) is al jaren een vaste waarde op de rechtsbackpositie in Liverpool, maar de Engelsman beschikt - net als Virgil van Dijk en Mohamed Salah - over een contract dat komende zomer afloopt. Hoewel The Reds er nog altijd alles aan doen om de international binnenboord te houden - TAA zou zelfs de bestbetaalde speler van de club kunnen worden om hem uit handen van Real Madrid te houden - heeft Liverpool inmiddels een schaduwlijstje klaarstaan mocht het jeugdproduct tóch gaan vertrekken.

Frimpong (23) is daarop de topkandidaat, zo weet Galetti. "Sportief directeur Richard Hughes en Slot zijn groot bewonderaars van Frimpong, van wie zij geloven dat hij uitstekend in het systeem dat Liverpool speelt zou passen." Frimpong staat sinds de winterstop van het seizoen 2020/21 onder contract bij Leverkusen, waarmee hij afgelopen seizoen beslag legde op de binnenlandse dubbel (landstitel en DFB-Pokal). Vooral in aanvallend opzicht valt de Oranje-international op: in 161 wedstrijden voor Die Werkself was Frimpong al goed voor 27 doelpunten en 39 assists. Frimpong zou ook in beeld zijn geweest als potentiële vervanger van Kyle Walker bij Manchester City (waar hij eerder in de jeugd speelde), maar Pep Guardiola zou in Rico Lewis de natuurlijke opvolger van Walker zien.

Daarnaast komen nog drie spelers voor op de shortlist van Liverpool, waarvan Geertruida er eentje is. De verdediger werd afgelopen zomer genoemd als speler die mogelijk met Slot mee zou gaan naar Engeland, maar verkaste uiteindelijk naar RB Leipzig. "Slot slaat zijn voormalige speler hoog aan en denkt dat Liverpool er voordeel bij kan hebben dat Geertruida zowel centraal achterin als op de backpositie uit de voeten kan", schrijft Galetti. De andere twee spelers die Liverpool op de radar heeft zijn Amar Dedic (22), die bij Red Bull Salzburg wordt getraind door Pepijn Lijnders (de voormalig assistent van Jürgen Klopp op Anfield) en AS Monaco-back Vanderson (23).

