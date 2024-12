‘Liverpool komt met duidelijkheid naar Salah’

Liverpool heeft ‘concrete stappen’ gezet in de contractonderhandelingen met , zo weet Rudy Galetti van TEAMTalk. Bij The Reds groeit het vertrouwen dat er binnenkort een akkoord bereikt zal worden met de Egyptenaar.

Salah maakte in 2017 de overstap van AS Roma naar Liverpool, waar hij na vele ijzersterke seizoenen nu bezig is aan de laatste maanden van zijn huidige contract. De Egyptenaar wil zelf echter graag op Anfield blijven, maar had nog geen aanbieding gekregen, zo maakte hij ruim een week geleden duidelijk. Zondag was Salah weer belangrijk voor de ploeg van Arne Slot met een doelpunt en een assist tegen Manchester City.

Nadat maandag naar buiten kwam dat Salah graag een contract voor een jaar wil tekenen bij Liverpool, komt Galetti met een ander geluid. De transferjournalist weet namelijk dat Salah het liefst twee seizoenen bij Liverpool bijtekent, waardoor hij tot net na zijn 35ste verjaardag aan de club verbonden zou zijn. In die periode hoopt hij de Ballon d’Or te winnen, wat hij kansloos acht als hij vertrekt naar Saudi-Arabië.

Inmiddels zou ook Liverpool inzien dat het aanblijven van Salah van groot belang is voor de ploeg van Slot. De Engelse koploper heeft inmiddels dus ‘concrete stappen’ gezet in de contractonderhandelingen met de sterspeler en wil deze voor het einde van het kalenderjaar afronden. Vanaf januari mag Salah namelijk in gesprek gaan met andere clubs. Galetti verwacht dat de onderhandelingen de komende weken zullen intensiveren, om spoedig tot een akkoord te komen. Liverpool zou ook al aan Salah hebben duidelijk gemaakt dat ze hem graag behouden.

