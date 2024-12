'Frustratie en ergernis neemt toe bij Mohamed Salah'

staat open voor een nieuw contract bij Liverpool, zo weet The Athletic. Bij de aanvaller neemt de ergernis echter toe over ‘de wijze waarop de club zich opstelt in de onderhandelingen’. Salah heeft nog geen concreet aanbod ontvangen wat betreft de duur en de overige voorwaarden voor een nieuwe verbintenis.

Met dertien doelpunten en elf assists in twintig officiële wedstrijden is Salah een belangrijke drijfveer achter de fantastische start van het seizoen onder Arne Slot. Zondag was hij in de topper tegen Manchester City goed voor een doelpunt en een assist. Salah is met zijn huidige contract al de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis van Liverpool; naar verluidt verdient hij wekelijks 350.000 pond (omgerekend 422.000 euro) en komen daar nog forse bonussen bovenop.

De 32-jarige Egyptenaar denkt zelf dat hij qua sportieve prestaties 'zijn piek nadert', weet The Athletic. Hij verwacht nog geruime tijd op topniveau te kunnen spelen en ziet zijn leeftijd niet als een belemmering om zijn ambitie te verwezenlijken om de Ballon d'Or te winnen. Salah weet dat hij bij Liverpool een betere kans maakt op die prijs dan wanneer hij zou overstappen naar bijvoorbeeld Saudi-Arabië, waar hij in de zomer van 2023 naartoe kon. Destijds sloeg Liverpool een bod van 150 miljoen pond van Al-Ittihad af.

Na de wedstrijd van zondag tegen Manchester City werd Salah al gevraagd naar zijn contract. “Voor zover ik weet is dit de laatste wedstrijd die ik op Anfield speel tegen Manchester City, dus ik heb geprobeerd om ervan te genieten. De sfeer was fantastisch. Ik zal van iedere seconde genieten dit seizoen. Hopelijk worden we landskampioen."

Op 24 november, toen Salah met twee doelpunten een overwinning voor Liverpool, liet de aanvaller tussen neus en lippen door al blijken teleurgesteld te zijn over het uitblijven van een aanbod: "Het is bijna december en ik heb nog geen voorstel ontvangen om bij de club te blijven. Ik ben op dit moment waarschijnlijk dichter bij een vertrek dan bij een langer verblijf. Ik speel hier al lange tijd en er is geen enkele club zoals Liverpool. Ik houd van de fans en de fans houden van mij. Maar uiteindelijk ligt het niet in mijn handen of in die van de fans. We wachten af."

