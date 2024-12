Arne Slot neemt na Liverpool - City geweldig cadeau in ontvangst: 'Dit ga ik waarschijnlijk wel dragen'

Arne Slot kan niet meer stuk in Engeland. De opvolger van Jürgen Klopp bij Liverpool heeft zich in een paar maanden tijd ontzettend populair gemaakt bij de eigen achterban, die vorige week met een eigen kerstnummer al voor een grote glimlach zorgde bij de trainer. Slot loodste Liverpool in dezelfde week naar overwinningen op Real Madrid en Manchester City en nam als cadeautje zondagavond na afloop van het thuisduel met de regerend kampioen van Engeland een kersttrui van zichzelf in ontvangst.

Klopp kondigde begin dit jaar zijn vertrek aan het einde van het seizoen 2023/24 aan. Dat besluit kwam hard aan bij iedereen die Liverpool een warm hart toedraagt. Onder Klopp zijn leiding groeide Liverpool na een teleurstellende periode weer uit tot een absolute grootmacht in Engeland én buiten de landsgrenzen, met als absolute hoogtepunten de eindzege van de Champions League in 2019 en de landstitel in 2020.

Na vorig seizoen kwam er dus een einde aan het huwelijk tussen Liverpool en Klopp en was het aan Slot om de glimlach op Anfield snel weer terug te brengen. Dat is hem overduidelijk gelukt. Liverpool gaat momenteel aan de leiding in eigen land en heeft ook in de competitiefase van de Champions League de koppositie in handen. In de Premier League is de voorsprong op nummer twee Arsenal al negen punten, terwijl regerend kampioen Manchester City liefst elf punten minder heeft.

Ludiek cadeau voor Slot

Slot was al populair dankzij de sterke prestaties in de eerste maanden, maar kan na afgelopen week écht niet meer stuk. In navolging van Real Madrid werd ook Manchester City verslagen op Anfield. “Ik heb een cadeautje voor je. Je hebt het al gezien bij Sander Westerveld”, zo werd de succestrainer na afloop van de overwinning op Manchester City verrast in gesprek met Viaplay. De journaliste overhandigde Slot vervolgens een persoonlijke kersttrui. “Dat doe ik (of hij geniet van kerst, red.) en het is de eerste keer dat we met kerst moeten voetballen. Maar normaal vind ik kerst leuk omdat we dan twee weken vrij zijn. En dat gebeurt niet zo vaak in het voetbal. Maar waarschijnlijk ga ik dit dragen”, aldus een lachende coach.

Op de kersttrui staat naast een foto van Slot met een kerstmuts ook de tekst: It’s beginning to look a Slot like christmas, uiteraard een door de Liverpool-fans bedachte variant op het wereldwijd bekende nummer van Michael Bublé.

