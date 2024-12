Arne Slot raakt gevoelige snaar: 'Het is een grapje! Ik herhaal: een grapje!'

Manchester City zit in de hoek waar de klappen vallen en heeft, na de nederlaag tegen Liverpool, nu ook een verbale tik gekregen van Arne Slot. De manager van Liverpool grapt op een persconferentie dat Manchester City volgend seizoen misschien niet meer in de Premier League speelt.

Slot krijgt op de persconferentie, daags voor de Premier League-wedstrijd op bezoek bij Newcastle United, een vraag over de toekomst van Mohamed Salah. Na de 2-0 zege op Manchester City van zondag zei Salah: “Voor zover ik weet is dit de laatste wedstrijd die ik op Anfield speel tegen Manchester City, dus ik heb geprobeerd om ervan te genieten.” Een journalist wil van Slot weten wat Salah daarmee bedoelde.

“Misschien weet Mo meer over de 115 aanklachten tegen Man City en verwacht hij ze volgend seizoen niet meer in de Premier League te zien", zegt Slot lachend. "Ik verwacht ze wel in de Premier League. Ik geef hetzelfde saaie antwoord: het is niet aan mij om nu over het contract van Mo te praten. Misschien heb ik al te veel gezegd met die grap die ik net maakte. Maar het was een grap. Nogmaals, een grap!"

Manchester City is aangeklaagd voor het overtreden van de financiële regels van de Premier League. De club zou onder meer hebben nagelaten om accurate financiële informatie te verstrekken en niet hebben meegewerkt aan onderzoeken van de Premier League.

Met dertien doelpunten en elf assists in twintig officiële wedstrijden is Salah een belangrijke drijfveer achter de fantastische start van het seizoen onder Slot. Tegen Manchester City was hij goed voor een doelpunt en een assist. Volgens Salah heeft Liverpool nog geen officieel aanbod gedaan om zijn aflopende contract te verlengen. Hij is met zijn huidige contract al de bestbetaalde speler in de clubgeschiedenis van Liverpool; naar verluidt verdient hij wekelijks 350.000 pond (omgerekend 422.000 euro) en komen daar nog forse bonussen bovenop.

