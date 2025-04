Arne Slot krijgt het nieuws waar hij héél lang op heeft moeten wachten

Liverpool lijkt ook volgend seizoen nog een beroep te kunnen doen op . Transferjournalist Santi Aouna van Foot Mercato meldde vorige week al dat de Egyptenaar op het punt staat om zijn aflopende contract te verlengen tot medio 2027 en woensdagavond bevestigt de doorgaans uitstekend geïnformeerde Fabrizio Romano dat Liverpool dicht bij een langer verblijf van de aanvaller is. Dat is natuurlijk geweldig nieuws voor Arne Slot, die naar alle waarschijnlijkheid ook ziet bijtekenen.

Liverpool was lang bezig aan een uitstekend seizoen, maar in het nieuwe kalenderjaar is er wat zand in de motor gekomen. De ploeg van Slot werd uitgeschakeld in de FA Cup, moest in de achtste finales van de Champions League haar meerdere erkennen in Paris Saint-Germain en ging in de finale van de League Cup onderuit tegen Newcastle United. The Reds liggen weliswaar nog wel op koers voor de landstitel, maar leden afgelopen zondag een pijnlijke nederlaag tegen Fulham. Liverpool kan dus wel wat goed nieuws gebruiken. Dat heeft Romano woensdagavond in petto.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Britse media hebben verklaring voor 'één van de slechtste prestaties van het seizoen' van Liverpool

De Italiaanse transferexpert bevestigt dat Liverpool en Salah overeenstemming naderen over een nieuw contract. Volgens Romano bevinden de onderhandelingen zich in de laatste fase. Liverpool is ‘vol vertrouwen’ dat de deal snel beklonken kan worden. Aouna, transferjournalist bij Foot Mercato, liet vorige week al weten dat Salah zijn aflopende contract hoogstwaarschijnlijk gaat verlengen tot de zomer van 2027. Daarmee komt er een einde aan alle onzekerheid omtrent de toekomst van de aanvaller. Salah was lang in het bezit van een aflopend contract en dreigde in de zomer transfervrij de deur van Anfield achter zich dicht te trekken, maar gaat zich dan toch langer verbinden aan de club waarmee hij zo succesvol is geweest.

Salah bezig aan formidabel seizoen

Liverpool telde in de zomer van 2017 42 miljoen euro neer voor de komst van Salah. De Egyptenaar bereikte tijdens zijn eerste seizoen meteen de Champions League-finale, maar die ging nog verloren tegen Real Madrid. Een jaar later was het wél raak voor Liverpool, dat in 2019 afrekende met Tottenham Hotspur. In 2020 werd Salah met Liverpool kampioen van Engeland. Hij is momenteel hard op weg om zich voor de tweede keer in zijn loopbaan te kronen tot de beste van de Premier League. En daar heeft hij een gigantisch aandeel in. Salah kwam in 31 competitieduels tot 27 doelpunten en zeventien assists. In totaal was hij dit seizoen in 45 wedstrijden in alle competities goed voor 32 doelpunten en 22 assists.

LEES OOK: Virgil van Dijk hint op uitsluitsel over toekomst bij Liverpool

Van Dijk tekent bij, Alexander-Arnold vertrekt

Naast Salah lijkt ook Van Dijk op korte termijn zijn krabbel te gaan zetten onder een nieuw contract. Van Dijk is evenals Salah in het bezit van een aflopende verbintenis, maar volgens Romano heeft Liverpool er ook vertrouwen in dat de centrale verdediger volgend seizoen nog op Anfield te bewonderen is. Van Dijk speelt sinds begin 2018 voor de club. Na het vertrek van Jordan Henderson in de zomer van 2023 is hij de aanvoerder van de club. Waar Van Dijk en Salah naar alle waarschijnlijkheid Liverpool-speler blijven, komt er wel een einde aan de periode van Trent Alexander-Arnold op Anfield. De vleugelverdediger heeft eveneens een aflopend contract. Hij wordt al tijden in verband gebracht met Real Madrid en volgens Romano is een overstap naar de huidige nummer twee van Spanje nabij.

🚨💣 BREAKING: Mo Salah, closing in on new deal at Liverpool as agreement is now at the final stages.



Club confident to get it done soon, same for Virgil van Dijk who recently confirmed positive progress made.



Salah and #LFC, expected to continue together. pic.twitter.com/V0wPp1TkKf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2025 🚨⏳ Not only Mo Salah’s new deal imminent. Liverpool are also confident to get new contract sorted soon for Virgil van Dijk, as expected.



Salah and van Dijk are fully expected to stay at the club.



Trent Alexander-Arnold, closing in on move to Real Madrid. pic.twitter.com/SKyNrybVmx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 9, 2025

➡️ Meer Liverpool nieuws

👉 Liverpool is naar verluidt gecharmeerd van een voormalig Eredivisie-spits, die een duizelingwekkende 150 miljoen euro moet kosten. 🔗

👉 Is een financiële klapper in de maak? Liverpool kan 36 miljoen euro vangen voor een speler met nauwelijks minuten onder Slot. 🔗

👉 De speler die rugnummer 84 draagt, geniet een grenzeloos vertrouwen van Liverpool. Dat weet Fabrizio Romano althans. 🔗

👉 Wie is de schoonzoon van Arne Slot? ESPN weet met welke voetballer Isa Slot een relatie heeft. 🔗

👉 Een speler van Feyenoord heeft zich in de kijker gespeeld bij Liverpool. Ook FC Barcelona zit op het vinkentouw. 🔗