Slot blij met contractnieuws: 'Hij had naar elke club kunnen gaan die hij wilde'

Arne Slot is in zijn nopjes met de contractverlenging van bij Liverpool. The Reds maakten vrijdagochtend wereldkundig dat de Egyptenaar zijn aflopende verbintenis bij de Engelse topclub met twee jaar heeft verlengd tot medio 2027. Slot bekende op de persconferentie ook dat de contractverlenging van Salah voor hem geen verrassing was.

De contractsituatie van Salah hield de gemoederen heel lang bezig. Doordat zijn contract na dit seizoen afliep, leek Liverpool rekening te moeten houden met een transfervrij vertrek van de absolute sterspeler. Maar dat heeft de lijstaanvoerder van de Premier League dus weten te voorkomen. En dat is natuurlijk uitstekend nieuws voor Liverpool én Slot.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Britse media hebben verklaring voor 'één van de slechtste prestaties van het seizoen' van Liverpool

Salah is ook dit seizoen de grote uitblinker op Anfield. Na 45 wedstrijden in alle competities, staat de teller op 32 doelpunten en 22 assists. Met 27 doelpunten en zeventien assists in 31 wedstrijden heeft hij een gigantisch aandeel in de aanstaande landstitel. Liverpool gaat al tijden aan de leiding in eigen land en met nog zeven wedstrijden te gaan is de voorsprong op Arsenal elf punten.

Op de persconferentie van Liverpool werd Slot gevraagd naar een reactie op de contractverlenging van Salah. "Ik ben blij natuurlijk. Hij heeft al vele jaren op rij laten zien hoeveel waarde hij heeft voor de club, dus ik neem aan dat de fans en zijn ploeggenoten blij zijn dat hij met twee jaar heeft verlengd", is de oefenmeester enthousiast.

LEES OOK: Kan Arne Slot de champagne al koud zetten? Op deze datum kan Liverpool de landstitel veiligstellen

"De fans zijn misschien opgelucht, maar het zal geen verrassing zijn dat ik iets beter wist hoe de contractonderhandelingen liepen. Ik wist al iets langer dat het de goede kant op ging", vervolgt Slot, die ook lyrisch is over directeur Richard Hughes, die Salah wist te behouden. "Met zijn transfervrije status had hij naar elke club kunnen gaan die hij wilde."

Van Dijk gaat spoedig ook verlengen

Naast het contractnieuws van Salah is er nog meer goed nieuws voor fans van Liverpool, want ook aanvoerder Virgil van Dijk lijkt zijn contract te gaan verlengen bij The Reds. Transferexpert Fabrizio Romano wist namelijk te melden dat de Oranje-international voor twee jaar gaat bijtekenen. Daarmee kan voor Slot en de zijnen volop het vizier op de titelrace. Komende zondag wacht een duel met West Ham United.

Arne Slot declared himself 'very happy' with the news that Mohamed Salah has signed a new contract with the Reds 😃💬 — Liverpool FC (@LFC) April 11, 2025

