Feyenoord – Sparta Praag op tv: hoe laat en waar wordt de wedstrijd uitgezonden?

Feyenoord speelt woensdag zijn zesde Champions League-wedstrijd van het seizoen en ontvangt in de eigen Kuip het Tsjechische Sparta Praag. De ploeg van trainer Brian Priske kan bij winst goede zaken doen om door te gaan in het Champions League. De wedstrijd in het De Kuip wordt live uitgezonden door Ziggo Sport, maar hoe laat begint het duel? En hoe kun je Feyenoord – Sparta Praag kijken als je geen klant bent van Ziggo?

Hoe laat begint Feyenoord – Sparta Praag?

Feyenoord en Sparta Praag trappen het duel woensdagavond om 21.00 uur af in stadion De Kuip in Rotterdam. De UEFA heeft de Duitser Tobias Stieler aangesteld om het Champions League-treffen in goede banen te leiden. Hij wordt in de Rotterdamse Kuip geassisteerd door landgenoten Eduard Beitinger en Mark Borsch, terwijl Matthias Jöllenbeck de vierde official is. De videoscheidsrechter is de Duitser Bastian Dankert, die op zijn beurt geassisteerd wordt door Sören Storks.

Op welke zender Feyenoord – Sparta Praag te zien?

De wedstrijd tussen Feyenoord en Sparta Praag is live op tv te zien op Ziggo Sport. De voorbeschouwing begint om 20.15 uur. De telecomprovider heeft sinds dit seizoen de uitzendrechten van de drie Europese toernooien. Alle duels in de Champions League, de Europa League en de Conference League zijn dus bij Ziggo te zien. Wie een abonnement heeft bij Ziggo, kan afstemmen op kanaal 14 om het duel tussen Feyenoord en Sparta Praag te zien.

Hoe kijk je Feyenoord – Sparta Praag als je geen klant bent van Ziggo?

Wie televisiekijkt via een andere aanbieder, zoals bijvoorbeeld KPN of Odido, kan gratis een account aanmaken op de website van Ziggo om de wedstrijd bijvoorbeeld via de Ziggo GO-app te kunnen zien. In dit artikel leggen we uitgebreid uit hoe het aanmaken van het account precies in zijn werk gaat en welke keuzes je daarbij hebt.

Hoe staat Feyenoord ervoor in de Champions League?

Na vijf speelronden in de Champions League is Feyenoord terug te vinden op een 21ste plaats met zeven punten. Feyenoord kan in de eigen Kuip goede zaken, aangezien de Rotterdammers bij winst op tien punten komen. Volgens berekeningen zouden tien punten genoeg zijn voor een plek bij de eerste 24, waarbij de plekken 9 tot en met 24 recht geven op een plek in de tussenronde. In de laatste twee speelronden van de Champions League speelt Feyenoord nog tegen Bayern München (thuis) en Lille (uit).

