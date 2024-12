Driessen verklapt: ‘Ik denk dat hij wel een speler is die Feyenoord kan gebruiken’

Valentijn Driessen denkt dat Feyenoord wel een speler als kan gebruiken. De 23-jarige Hagenees maakt bij FC Twente een uitstekende ontwikkeling door. Een stap hogerop zou dan ook niet lang meer uit moeten blijven voor Steijn.

Sem Steijn is momenteel topscorer van de Eredivisie met elf doelpunten in veertien wedstrijden. Afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen PSV schoot de middenvelder zijn ploeg FC Twente op voorsprong door op fantastische wijze een vrije trap tegen de touwen te jagen. Ondanks deze treffer gingen de Tukkers wel pijnlijk met 6-1 onderuit tegen de koploper.

De middenvelder kwam in de zomer van 2022 transfervrij over van ADO Den Haag en ontwikkelt zich bij FC Twente uitstekend. In 96 officiële wedstrijden voor de Tukkers was Steijn al goed voor 37 doelpunten en negen assists. Steeds meer analisten zijn onder de indruk van de middenvelder, zo looft Pierre van Hooijdonk de traptechniek van Steijn.

Feyenoord kan Steijn goed gebruiken

Rafael van der Vaart opperde bij Studio Voetbal dat hij Feyenoord ‘een mooie stap’ zou vinden Steijn. “Dat publiek gaat heel goed op dat soort spelers, die echt alles geven voor de club waar ze voor spelen”, klonk het. Driessen beaamt dat bij Vandaag Inside. “Ik denk dat hij wel een speler is die Feyenoord kan gebruiken ja. Ik denk dat hij meer scoort dan Timber bijvoorbeeld achter de spits”, aldus Driessen.

Vind jij dat Sem Steijn klaar is voor een stap naar Feyenoord? Laden... 84% Ja, absoluut 16% Nee, nog niet 163 stemmen

