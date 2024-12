Van Hooijdonk lyrisch: 'Hij is een van de spelers met de beste traptechniek van de Eredivisie'

Pierre van Hooijdonk en Rafael van der Vaart steken de loftrompet over FC Twente-middenvelder . In de ogen van de analisten maakt de 23-jarige Hagenees een uitstekende ontwikkeling door. In de ogen van Van der Vaart zou het in het geval van Steijn zelfs over het Nederlands elftal moeten gaan.

Steijn is momenteel topscorer van de Eredivisie met elf doelpunten in veertien wedstrijden. Afgelopen vrijdag in de wedstrijd tegen PSV schoot de middenvelder zijn ploeg FC Twente op voorsprong door op fantastische wijze een vrije trap tegen de touwen te jagen. Ondanks deze treffer gingen de Tukkers wel pijnlijk met 6-1 onderuit tegen de koploper.

Artikel gaat verder onder video

Van Hooijdonk is niet verbaast over de vrije trap van Steijn. "Het is geen toeval dat Steijn die bal er zo in schiet of in ieder geval zo raakt. Het is een van de spelers met de beste traptechniek van de Eredivisie", aldus Van Hooijdonk bij Studio Voetbal. "Van deze afstand zie je vaak dat de muur het probleem is eigenlijk voor de keeper. Dat is hier niet zo, want je had maar twee spelers. Als je goed kijkt dan zie je dat Benítez toch nog een stapje naar de andere hoek doet. Dan kom je gewoon echt iets tekort. Als je geen muur neerzet, dan denk ik dat je tot 2028 kan blijven schieten, maar dan gaat er niet een bal in. "

LEES OOK: Sem Steijn maakt weergaloze treffer, nadat PSV-fans hem uitfluiten om één actie

Nederlands elftal lonkt voor Steijn

Steijn zorgt wel iedere keer voor verbazing bij Van der Vaart. "Aan de bal maakt hij ook echt stappen, met het wegdraaien en ook af en toe een steekballetje geven. Hij doet het zó goed, dus eigenlijk moet je het over het Nederlands elftal hebben", haakt de collega-analist in. "Hij heeft de juiste instelling. Hij blijft gaan en hij raakt niet in de war van fouten. Het is wel een heerlijke speler. Bij het Nederlands elftal hebben we betere spelers, denk ik. Maar als je het zo goed doet, moet je het wel over het Nederlands elftal hebben, vind ik."

Of Steijn klaar is voor het Nederlands? Daar twijfelt Van der Vaart over. "Dat heb ik ook een beetje met Donny van de Beek gehad, Klaassen, Til. Als ze geen goal maken dan zie je ze ook niet. Wat ik wel te prijzen vind, is dat hij wel opstaat als FC Twente het moeilijk heeft. Het is wel extra knap wat hij doet", stelt de analist.

LEES OOK: Steijn kan zich niet beheersen en scheldt bij ESPN

Van der Vaart ziet Steijn bij Feyenoord spelen

Vervolgens gaat het over de mogelijke toekomst van Steijn. "Ik vind Feyenoord bijvoorbeeld een mooie stap voor hem", aldus Van der Vaart. "Een volgende stap. Dat publiek gaat heel goed op dat soort spelers, die echt alles geven voor de club waar ze voor spelen", besluit hij.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.