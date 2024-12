Steijn kan zich niet beheersen en scheldt bij ESPN

produceerde vrijdagavond misschien wel de grootste misser van het seizoen. De middenvelder van FC Twente liet een levensgrote kans onbenut in de uitwedstrijd tegen PSV en baalt daar ontzettend van, zo blijkt uit een scheldpartij voor de camera van ESPN.

Steijn maakte vrijdagavond een wonderschone openingstreffer in het Philips Stadion en is bovendien op schot dit seizoen. De aanvallend ingestelde middenvelder is topscorer van de Eredivisie met elf doelpunten, maar dat hadden er eigenlijk twaalf moeten zijn. Bij een 6-1 achterstand schoot Steijn een uitgelezen mogelijkheid huizenhoog over voor open doel.

“Wat gebeurde er?”, vraagt Vincent Schildkamp zich hardop af. “Ik heb geen idee, ik ben altijd messcherp voor de goal… ik heb echt géén idee”, begint Steijn, die het fragment vervolgens te zien krijgt. “Dit gebeurt me niet zo vaak. Dit is me nog niet echt eerder overkomen. Zonde… dan had ik er weer een goaltje bij gehad”, gaat hij verder.

Sam Lammers legde de bal schitterend klaar met een hakje, waarna Steijn de bal voor een leeg doel richting de fanatieke supporters van PSV jaagde. “Gewoon echt helemaal kut. Deze moet er gewoon in”, sluit een scheldende Steijn af.

Sem Steijn doet al vroeg een gooi naar de misser van het seizoen... 😳



"Gewoon echt helemaal k*t."#psvtwe — ESPN NL (@ESPNnl) December 7, 2024

