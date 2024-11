Eredivisie-middenvelder imponeert Anco Jansen: 'Bizar'

FC Twente-middenvelder kan rekenen op de nodige complimenten van ESPN-analist Anco Jansen. De 23-jarige Hagenees is samen met PSV-spits Ricardo Pepi topscorer van de Eredivisie met negen doelpunten. Dat Steijn zo trefzeker is vindt Jansen echt knap.

Steijn maakt dit seizoen furore met zijn omhalen, zo was de middenvelder in het duel met sc Heerenveen trefzeker vanuit een omhaal. “Ik zag weer een omhaal van Sem Steijn voorbijkomen op de training. Bizar”, vertelt Jansen bij Voetbalpraat op ESPN. “Die blijft bezig met die omhalen. Die voelt zich in ieder geval lekker.”

Presentator Wouter Bouwman benoemt vervolgens dat Steijn nog niet gescoord heeft in de Europa League. “Ja, oké in de Europa League. Maar in de voorronde van de Champions League tegen Salzburg scoorde hij wel”, reageert Jansen. “Moeten we het over zijn cijfers hebben dan?", doet de analist op de negen doelpunten die de middenvelder al maakte in de Eredivisie. "Poh, een middenvelder. Godverdikkie hé. Knap hoor, maar echt knap.”

Twijfel over voetballende capaciteiten Steijn

Jansen weet dat er ook nog een puntje van kritiek was bij Steijn. “Er was ook altijd een beetje twijfel over zijn voetballende capaciteiten buiten zijn scoren. Hoeveel aandeel hij dan heeft in het spel", benoemt hij. "Daar ben ik dit seizoen echt heel veel op aan het letten. Dat vind ik echt enorm verbeterd. Daar maakt hij echt stappen in. Hij zal morgen (donderdag, red.) ook weer spelen en FC Twente zal die wedstrijd tegen Union Sint-Gillis moeten winnen”, besluit Jansen.

