Sem Steijn krijgt teleurstellende mededeling van Wesley Sneijder: 'Hij past daar niet'

is dit seizoen de grote man bij FC Twente en heeft al elf doelpunten en vier assists op zijn naam staan. Ondanks die goede vorm hoeft de middenvelder nog niet op veel minuten bij Oranje te rekenen, vindt Wesley Sneijder. De 23-jarige heeft zijn interlanddebuut ook nog niet gemaakt.

Afgelopen weekend verbaasde hij Jan en alleman door een vrije trap van een flinke afstand achter PSV-doelman Walter Benitez te schieten. Sneijder genoot van dat moment en wilde het nog even laten zien tijdens Rondo. "Topscorer van de Eredivisie, negende minuut, die pakt de bal en denkt: weet je wat, ik schiet hem tussen de palen. Er is ook geen speler die denkt: misschien geeft hij hem wel voor. Dat heeft hij afgedwongen knap."

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Kenneth Perez twijfelt openlijk aan status van Joey Veerman en Jerdy Schouten bij PSV

Vanwege de goede statistieken die hij kan overleggen, zou je verwachten dat Steijn al eens zou zijn opgeroepen voor het Nederlands elftal. Dat is niet het geval. "Het is moeilijk", legt Sneijder uit. "We hebben zoveel middenvelders, we hebben eigenlijk middenvelders te veel. Als topscorer van de Eredivisie, als middenvelder, moet je eigenlijk een keer die kans krijgen." Volgens Sneijder lijkt Steijn ook te veel op Tijjani Reijnders van AC Milan.

"Je moet in ieder geval op de radar staan bij de bondscoach. Nou dat zal hij ook zeker staan. Maar dan nog: past hij in het systeem van het Nederlands elftal? Dat denk ik niet." Mark van Bommel is het gedeeltelijk eens met zijn tafelgenoot. "Goede speler, scoort veel. Maar op dit moment heeft hij elftal nog nodig. Hij maakt niet het verschil, zoals andere middenvelders dat wel doen. Al denk ik wel dat hij met het niveau meegaat."

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Ajax-fans komen met sterke reactie op aanhoudend fluitconcert voor Weghorst

Wout Weghorst was zondagmiddag een van de opvallendste spelers tijdens FC Twente - Ajax.