Kenneth Perez twijfelt openlijk aan status van Joey Veerman en Jerdy Schouten bij PSV

Nu en terug zijn van een blessure, lijken ze zich langzaam weer in het elftal van PSV te spelen. Of nou... Kenneth Perez denkt dat het niet overduidelijk is dat beide Nederlandse internationals zomaar weer in de basis staan onder Peter Bosz.

De Deense analist geeft bij Voetbalpraat aan hoeveel hij momenteel van enkele spelers bij PSV geniet. "Een elftal heeft eigenlijk altijd wel een bepaalde basis nodig, spelers die wat uitzonderlijker zijn. Op dit moment zijn dat Saibari, Tillman..." De Deen wordt dan onderbroken door Martijn Krabbendam. "Lang." Perez is het daar niet helemaal mee eens. "Mwah. In mindere mate. En Boscagli, je kunt een-op-een spelen met Flamingo. Het zijn natuurlijk geen hoogvliegers op de backpositie."

Krabbendam denkt dat het van een blessure terugkerende duo zich geen zorgen hoeven te maken. "Schouten komt er gewoon weer in, en Veerman ook." Daar is Perez minder zeker van. "Het is natuurlijk nu niet vanzelfsprekend dat het middenveld Schouten-Veerman is. Want alle middenvelders zijn in bloedvorm."

Krabbendam wordt verrast door deze uitspraken van zijn collega. "Ik kan me niet voorstellen dat hij dat duo niet terug in het elftal laat komen." Maar wie moet er dan uit, denkt Perez? "Dan zou je dus Tillman of Saibari eruit moeten halen." Krabbendam denkt dat dat inderdaad is wat Bosz gaat doen. Perez denkt dat de trainer van PSV dan een fout zou maken en niet alleen door hun individuele aanvallende kwaliteit. "Dan verlies je eigenlijk de longen van het elftal. Saibari levert zoveel arbeid."

