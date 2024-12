Noa Lang pakt hater op Instagram aan: 'Ik ben in mijn hoofd elf'

heeft maandag een opvallende reactie achtergelaten onder een Instagram-post van PSV. De aanvaller van de Eindhovenaren gaat in op een comment van een vrouwelijke supporter, die bij de doelpuntviering van Lang aan haar eigen zoontje moest denken.

PSV postte maandagmiddag een video van de gelijkmaker van Lang tegen FC Twente (6-1 winst). Vervolgens verscheen de opvallende doelpuntviering van de aanvaller in beeld. Lang stak zijn beide handen in zijn broekje en bleef zeer koel staan. Hij kreeg daarbij gezelschap van ploeggenoot Johan Bakayoko, die eenzelfde pose aannam.

Het juichen van Lang en Bakayoko was een referentie aan de populaire internetmeme Chill Guy. Chill Guy is een fictief internetkarakter, zijnde een hond, en onder meer een prominente figuur in de cryptomarkt.

Noa Lang: ‘Ik ben in mijn hoofd elf jaar’

Een vrouwelijke PSV-fan had commentaar op de manier van juichen van Lang. “Mijn zoontje van elf jaar verzint voor iedere voetbalwedstrijd een nieuwe celebration. Noa is nog steeds zo 😬”, schreef supporter Ingrid. De voetballer kon zich niet inhouden en reageerde met enige zelfspot op de comment: “Ik ben in mijn hoofd ook nog elf, Ingrid.”

Zondag stond Lang op zijn eigen account al stil bij zijn doelpunt en zijn viering. "When they hate you a lot but you’re just a chill guy", schreef Lang op Instagram. Vertaald: "Wanneer ze je flink haten, maar je gewoon een chille gast bent." Hij plaatst daarbij een foto van zijn doelpuntviering en een video van de treffer.

