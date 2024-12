Priske reageert verrast op Timber-voorstel: ‘Dat is nieuw voor mij’

Brian Priske heeft verrast gereageerd op de suggestie dat de aanvoerdersband voor extra druk zorgt bij . De Feyenoord-middenvelder steekt momenteel niet in de allerbeste vorm. Toch baart het de Deense oefenmeester van de Rotterdammers nog geen zorgen.

Wesley Sneijder en Rafael van der Vaart zagen allebei dat het momenteel niet loopt bij Timber. Sneijder dacht te zien dat de middenvelder niet fit is, terwijl Van der Vaart zelfs opperde om de aanvoerdersband af te pakken van Timber omdat deze voor extra druk zorgt bij de middenvelder. “Hij moet nu aan te veel denken”, aldus de oud-international.

Artikel gaat verder onder video

LEES OOK: Feyenoord zet eerste stap naar 'lang gekoesterde wens': kostenplaatje 30 tot 50 miljoen euro

“Oké, dat is nieuw voor mij”, reageert Priske daags voor het Champions League-treffen met Sparta Praag op de suggestie van Van der Vaart. “Ik zie het niet op die manier. Ik denk dat Quinten heel kritisch op zichzelf en zijn prestaties is. Ik sprak met hem na RKC-uit en hij was ook niet helemaal blij met die wedstrijd. Als je terugkijkt naar de afgelopen weken en maanden, dan heeft Quinten Timber veel goede wedstrijden voor ons gespeeld. Ook terwijl hij de aanvoerdersband droeg.”

“Ik denk dat het gewoon gepraat is om eerlijk te zijn. Voor mijn gevoel heb ik een goede relatie met Quinten. Ik zie geen speler die meer druk dan normaal voelt en zeker niet vanwege de aanvoerdersband. Hij neemt de verantwoordelijkheid en dat verwacht ik ook van hem. Maar hoofdzakelijk is hij een voetbalspeler die moet presteren en dat probeert hij ook iedere dag”, vervolgt Priske.

LEES OOK: Voormalig Feyenoord-talenten doen open sollicitatie bij Eredivisie-clubs: 'Nog drie of vier goede jaren'

Timber is fit en traint volop

Vervolgens vraagt Mikos Gouka of Timber wel helemaal fit is. “Ik vind dat hij er goed uitziet. Hij zit er fit uit. Hij traint volop en pusht. Ik denk dat je het met veel van dit soort spelers ziet: de ene maand, of zes weken lang, presteren ze op topniveau en dan zijn er een aantal wedstrijden waarin ze dat niveau niet halen. Dat is ook voetbal. Ze spelen heel veel wedstrijden en om dan iedere wedstrijd gefocust te zijn”, erkent de oefenmeester.

“Ik zie niet veel spelers die iedere wedstrijd honderd procent gefocust zijn gedurende het seizoen”, benadrukt Priske. “Er zit altijd een wedstrijd tussen waarin je wat minder presteert. Het is sport, het is voetbal. Het meest belangrijke is dat ik een speler, een aanvoerder zie die bereid is om alles te geven op het veld en klaar is om zijn ploeggenoten te helpen. Dat zie ik van Quinten. Zowel op het veld als daarnaast”, besluit Priske.

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 Dit is hoe Anis Hadj Moussa op bizarre wijze is ontdekt in Nederland

Anis Hadj Moussa maakt momenteel een ontwikkeling door bij Feyenoord waar je u tegen zegt.