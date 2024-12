Voormalig Feyenoord-talenten doen open sollicitatie bij Eredivisie-clubs: 'Nog drie of vier goede jaren'

en zouden graag willen terugkeren in de Eredivisie. De beide aanvallers zijn goede vrienden sinds de F-jes van Feyenoord, maar zitten nu in hetzelfde schuitje: ze zijn allebei clubloos. Cabral is van mening dat hij en Van La Parra nog drie of vier goede jaren 'in de tank' hebben.

Van La Parra speelde voor het laatst bij Almere City, terwijl Cabral zijn laatste minuten maakte in dienst van het Griekse PS Kalamata. De 33-jarige aanvallers zitten momenteel zonder club, maar zouden graag weer aan de bak willen. Het duo is momenteel vaak gezamenlijk te vinden in de sportschool.

"We hebben zó veel aan elkaar", begint Cabral in gesprek met Voetbal International. "Soms bel ik hem op voor een training en ga ik even polsen: hoe voel je je? Dan heb ik eigenlijk geen zin en hoop ik dat hij zegt: broer, we gaan vandaag niet. Anders blijf je stinkend in bed liggen, dan voel je jezelf helemaal kut."

Het tweetal hoopt door fit te blijven snel een nieuwe club te vinden. "Hij is nog steeds dezelfde Rajiv die ooit in de Premier League speelde", looft Cabral zijn maatje Van La Parra. "Oké, we zijn een dagje ouder, maar qua fitheid laat deze man veel mensen achter zich in de Eredivisie", vervolgt de aanvaller, die zichzelf 'nog steeds dezelfde' Cabral vindt.

"Ik ga niet doen alsof ik Lionel Messi ben, maar iedereen kent mijn kwaliteiten. Ik ben heel lang weggeweest uit Nederland en soms denken mensen hier dan dat we vuilnis aan het rapen waren in het buitenland. Nee, we hebben daar ook op niveau gespeeld. Ik weet zeker dat we allebei nog drie of vier goede jaren in de tank hebben."

Cabral en Van La Parra niet kieskeurig

Zowel Cabral als Van la Parra staat open voor een club in Nederland. Eredivisie of Keuken Kampion Divisie? Dat maakt ze niet zoveel uit. "In de situatie waarin we zitten moet je ook niet te kieskeurig zijn. Maar ik weet zeker dat ik nog een Eredivisie-waardige speler ben", aldus Cabral.

Cabral en Van La Parra dromen ervan om samen te spelen

Het tweetal is ook samen op te pikken, want het is nog altijd een wens van ze om een keer samen te spelen. Zoals Cabral en Van La Parra dat ook in de Feyenoord-jeugd deden. "Dat zou echt een droom zijn" aldus Van La Parra. "Ik vind ook dat de situatie ons niet moet dwingen om te stoppen, dat horen we zelf te bepalen."

