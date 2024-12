ESPN maakt zich zorgen na zege Feyenoord: 'Hij moet op Curaçao in een bedje liggen'

steekt niet in beste vorm, ziet analist Kees Kwakman van ESPN. De aanvoerder van Feyenoord is kwalitatief een van de beste spelers in de ploeg van Brian Priske, maar haalt zijn niveau al een tijdje niet meer. Kwakman raadt Timber aan om goed uit te rusten tijdens zijn kerstvakantie.

Presentator Jan Joost van Gangelen leest in De Eretribune een bericht voor dat hij heeft ontvangen van een kijker, die Timber ‘al een paar weken matig ziet presteren’ en ‘een beetje ziet sjokken’. Kwakman reageert: “Het kan dat hij wat vermoeid is, omdat het een zwaar seizoen is geweest. Zijn type spel kost ook veel kracht. Daarnaast heeft hij een beetje gekwakkeld met blessures, misschien ervaart hij nog wat naweeën daarvan, al speelde hij vandaag wel negentig minuten. Het kan ook dat hij gewoon in een mindere fase zit. Dat kan ook gewoon als speler. Ik vind hem al een paar weken wat spelen.”

Volgens Kwakman levert Timber wel de benodigde inzet, maar is zijn spel aan de bal minder. “Hij doet wel gewoon zijn ding: hij wint zijn duels en gaat voorop in de strijd. Maar wat we vaak van hem hebben gezien, het wegdraaien en zijn creativiteit, dat is nu wat minder. Omdat jongens als Paixão en Hadj Moussa dat oppakken, wat ze ook moeten doen als buitenspelers, is dat voor Feyenoord niet zo’n probleem. Ik denk wel dat Timber even negen dagen op Curaçao in een bedje moet liggen. Dat heeft hij wel nodig, denk ik.”

