Domper voor Feyenoord: uitblinker valt uit na botsing met Feyenoord-huurling 't Zand

Feyenoord krijgt al vroeg in het thuisduel met Heracles Almelo een flinke domper te verwerken. , de man die de voorbije weken in grootse vorm verkeert, moet de strijd al na twintig minuten staken na een ongelukkige botsing met - uitgerekend - Feyenoord-huurling .

Paixão was midweeks tegen Sparta Praag in de Champions League (4-2 winst) nog op fraaie wijze trefzeker en scoorde bovendien twee keer in de laatste drie Eredivisie-duels, die met sc Heerenveen (3-0) en RKC Waalwijk (2-3). Zaterdagavond startte de Braziliaan, in tegenstelling tot collega-uitblinker Anis Hadj Moussa, wederom in de basis tegen Heracles.

Artikel gaat verder onder video

Volg hier LIVE de wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo

Na een klein kwartier ging het echter pijnlijk mis voor Paixão. De vleugelspeler kwam hard in botsing met 't Zand, waarna hij geruime tijd verzorgd moest worden. Paixão probeerde het daarna nog wel even, maar gaf al snel aan dat het echt niet meer ging. Trainer Brian Priske stuurde daarop Hadj Moussa de dug-out uit om Paixão te vervangen.

Het is voor Priske te hopen dat de kwetsuur van Paixão meevalt. Feyenoord kan de man in vorm uiteraard heel goed gebruiken in de topper die het volgende week in Eindhoven speelt tegen koploper PSV, dat eerder op de avond met 1-0 onderuitging op bezoek bij sc Heerenveen. Wint Feyenoord zaterdagavond van Heracles - op het moment van schrijven is het al 2-0 door twee goals van Santiago Giménez - dan bedraagt het gat op de ranglijst zeven punten in het voordeel van PSV.

© ESPN

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord.