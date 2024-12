Analisten wijzen 'schuldige' bij tegengoal Feyenoord aan: 'Dit heeft hij tegen Salzburg al een keer gedaan'

Kees Kwakman en Mario Been wijzen in de rust van het duel tussen Feyenoord en Heracles Almelo eensgezind aan als 'schuldige' bij het tegendoelpunt dat de Rotterdammers vlak voor rust incasseerden. tekende in De Kuip voor de 2-1 na een ongelukkige inspeelpass van de doelman op aanvoerder Quinten Timber.

Feyenoord zag uitblinker Igor Paixão al vroeg uitvallen na een botsing met diezelfde 't Zand - die uitgerekend door Heracles gehuurd wordt van de Rotterdammers. Zijn vervanger Anis Hadj Moussa bewees echter eveneens in grote vorm te verkeren, en Santiago Giménez deed dat al helemaal. De Mexicaan had al twee keer gescoord, waaronder een benutte strafschop, toen 't Zand wat terug kon doen.

Wellenreuther speelde in op Timber, maar die had daar overduidelijk niet op gerekend. De Feyenoord-aanvoerder werd succesvol onder druk gezet door Brian De Keersmaecker, die bij Heracles de band om zijn schouder draagt. De bal viel daarop voor de voeten van 't Zand, die Wellenreuther wist te passeren en zo voor de 2-1 zorgde met zijn allereerste Eredivisie-goal. Overigens completeerde Giménez even later zijn hattrick, waardoor Feyenoord met een 3-1 voorsprong de kleedkamers opzocht in de rust.

In De Eretribune op ESPN wordt de goal van 't Zand geanalyseerd. "Het is de 43ste minuut, hou gewoon dat balletje bij je!", zegt Been. "Dit is de minst goede oplossing, lijkt mij. Leuk voor 't Zand, zijn eerste Eredivisie-goal, maar ik snap dit niet. Hij heeft het tegen Salzburg al een keer gedaan, dat hij ballen uitgooit terwijl het helemaal niet nodig is." Kwakman haakt in: "Hij speelt 'm ook aan de verkeerde kant. Hij moet hem op het rechterbeen van Timber spelen, maar moet hem eigenlijk gewoon aan Thomas Beelen geven", aldus de oud-verdediger.

