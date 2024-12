'Priske kiest opnieuw voor keeperswissel bij Feyenoord'

Het is zeer aannemelijk dat komende dinsdag onder de lat staat bij Feyenoord. Dat meldt De Telegraaf. De Rotterdammers nemen het die avond in de KNVB Beker op tegen MVV en trainer Brian Priske lijkt voornemens om een keeperswissel toe te passen.

"Feyenoord-coach Brian Priske laat doelman Justin Bijlow zo goed als zeker onder de lat terugkeren tijdens de bekerwedstrijd tegen MVV in Maastricht dinsdagavond", schrijft de krant. Wat dit besluit voor consequenties heeft voor de topper die Feyenoord zondag in het Philips Stadion tegen PSV speelt, is niet bekend. De kans bestaat dat Bijlow 'slechts' de bekerdoelman is bij de Rotterdammers.

De Telegraaf plaatst wel een kanttekening bij de mogelijke rentree van Bijlow onder de Feyenoord-lat. "Vervelend voor Bijlow is dat MVV - Feyenoord op ouder kunstgras wordt gespeeld, niet de meest ideale ondergrond voor een keeper die net hersteld is van een blessure", zo valt er te lezen.

Keeperskwestie blijft gemoederen bezighouden bij Feyenoord

De plek onder de Feyenoord-lat blijft een heikele kwestie voor Priske. "Het is de meest ongelukkige situatie die zelfs Priske zich maar kon wensen bij de opvolging van Arne Slot", schrijft De Telegraaf. De Deense oefenmeester koos voor Timon Wellenreuther als eerste doelman, waarna het leek dat Bijlow deze zomer leek te verkassen naar het Engelse Southampton. Deze transfer ging niet door omdat de Nederandse keeper niet door de medische keuring kwam.

Na het echec in eigen huis tegen Ajax (0-2 nederlaag), waarbij Wellenreuther wederom niet vrijuit ging, besloot Priske om Bijlow tegen AZ weer terug te laten keren onder de lat. De rentree van Bijlow bleef echter beperkt tot één duel, aangezien het kind van de club opnieuw afhaakte met een blessure. "Hij is nu weer topfit en nog altijd is er geen stabiele situatie onder de lat", aldus de krant. Zo beleefde Wellenreuther afgelopen weekend tegen Heracles (5-2) ook een 'horrormoment', waarbij hij zijn eigen ploeg in de problemen bracht.

