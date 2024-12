Voormalig Vandaag Inside-gast weet het zeker: 'Arne Slot was bij Feyenoord al de beste ter wereld'

Arne Slot was in zijn tijd bij Feyenoord al de beste trainer van de wereld, vindt Jan Boskamp. De voormalige gast van Vandaag Inside denkt dat veel mensen vrij laat doorhebben hoe goed Slot wel niet is.

Na twee jaar als assistent begon Slot in 2019 aan zijn eerste seizoen als hoofdcoach, bij AZ. De oefenmeester was anderhalf jaar in Alkmaar actief en leidde zijn formatie naar een gedeelde eerste plek in het 'coronaseizoen'. Dat seizoen zou door de pandemie niet worden uitgespeeld, maar AZ maakte een goede kans op de landstitel. Bij Feyenoord maakte Slot vervolgens echt furore, door in drie seizoenen de landstitel en de KNVB-beker te pakken. Nu verbaast de trainer mondiaal bij Liverpool. In de Champions League en in de Premier League staat het team van de man uit Bergentheim fier bovenaan.

LEES OOK: Priske moet basisspeler missen in bekerduel met MVV

Artikel gaat verder onder video

De wereld lijkt versteld van zijn kunnen, maar Boskamp is dat allerminst. In een interview met Vandaag Inside wordt Boskamp geconfronteerd met de stelling dat 'Slot nu de beste trainer ter wereld is'. Geheel typerend reageert de analist: "Dat was 'ie al toen hij bij Feyenoord trainer was, joh. Nu begint iedereen het eindelijk door te hebben." Slot heeft in Engeland zijn voorganger snel doen vergeten. "Toen Klopp zijn afscheid aankondigde was het blinde paniek bij Liverpool, maar sinds Slot er is zijn ze alleen maar beter geworden. Ook de Engelse media eten uit zijn hand. Op enkele maanden tijd heeft hij daar iets heel moois neergezet."

Crisis bij City

Boskamp kijkt ook met een schuin oog naar Manchester City, waar momenteel alles lijkt mis te gaan. Van de laatste elf wedstrijden werd er maar één gewonnen door de mannen van Pep Guardiola. "De klad zit er duidelijk in. En als je zo veel spelers hebt gehaald voor zo veel geld, dan komt een dip als deze wel extra zwaar aan. Of ze op Guardiola uitgekeken zijn, weet ik niet. Misschien is hij wel te lang blijven vasthouden aan een deel van zijn spelersgroep. Maar om nu te zeggen dat hij het niet meer ziet, dat kan er bij mij niet in. Die man heeft wel zeventien Europese bekers op zijn schoorsteen staan."

Is Arne Slot de beste trainer van de wereld? Laden... 79.2% Ja 20.8% Nee 125 stemmen

➡️ Misschien vind je dit artikel ook interessant

🔗 'Arne Slot wil Feyenoord-uitblinker naar Liverpool halen, ook Tottenham Hotspur geïnteresseerd'

Liverpool wil na de succesvolle komst van Arne Slot mogelijk opnieuw zaken gaan doen met Feyenoord.