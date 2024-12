Priske moet basisspeler missen in bekerduel met MVV

Brian Priske kan dinsdagavond geen beroep doen op in de wedstrijd van Feyenoord tegen MVV in de KNVB Beker. De buitenspeler moest zich zaterdag tegen Heracles Almelo (5-2) al vroeg in de wedstrijd laten wisselen met een blessure en is niet fit genoeg voor de wedstrijd in Maastricht.

Nadat Paixão zich had geblesseerd in de thuiswedstrijd tegen Heracles, meldde hij zich na het duel op Instagram met een update. “Om iedereen die me een berichtje heeft gestuurd gerust te stellen, het gaat goed met me! Ik zal snel terug zijn om jullie plezier te geven”, zo las het. Daarmee leek hij dus aan te geven dat hij verwacht op tijd fit te zijn voor de uitwedstrijd tegen PSV van aanstaande zondag.

Maandag ging Priske op een persmoment in op de fitheid van de Braziliaan, die in goede vorm verkeert. “Igor heeft de afgelopen dagen wel wat getraind, maar het duel met MVV komt te vroeg”, is de oefenmeester duidelijk, geciteerd door het Algemeen Dagblad. Of Paixão inderdaad kan spelen wanneer de Rotterdammers komend weekend naar Eindhoven afreizen, wil de trainer nog niets over loslaten.

Nog niet bezig met PSV

Priske laat weten dat, ondanks de naderende topper tegen PSV, de focus nu volledig op het duel met MVV ligt. “Ik praat niet over die wedstrijd”, geeft hij aan over de ontmoeting met de koploper. “We zijn alleen maar bezig met de wedstrijd tegen MVV. Dit is een heel belangrijke wedstrijd voor ons. Het is één duel, je moet top zijn. Dat is het mooie van de beker.”

Meer wissels bij Feyenoord

Naast Paixão lijkt Priske er ook op te hinten dat hij enkele andere basisklanten aan de kant gaat houden tegen MVV. "Natuurlijk kunnen sommige spelers niet spelen vanwege blessures. En we houden wat mensen aan de kant vanwege het kunstgras in Maastricht", legt de trainer uit, geciteerd door Rijnmond. "Verder zijn we vol gefocust. En die lange busreis naar Maastricht? In Denemarken zijn we dat wel gewend en zouden we dit een korte busrit vinden."

