Perez heeft advies voor Priske: 'Dat is perfect voor hem'

Kenneth Perez denkt dat het voor Santiago Gímenez beter is als van de linkerkant gaat spelen. De analist verwacht dat de Mexicaanse goaltjesdief dan meer zal gaan scoren en ziet dit dan ook als een interessante optie voor trainer Brian Priske.

Hadj Moussa is dit seizoen een heuse sensatie bij Feyenoord en was sinds 6 november goed voor zes doelpunten en twee assists in acht wedstrijden. Valentijn Driessen vreesde dat de scoringsdrang van de behendige buitenspeler nog wel eens ten koste kon gaan van Giménez. De chef voetbal van De Telegraaf noemde het zelfs 'een punt van zorg'.

Afgelopen weekend tegen Heracles Almelo begon Hadj Moussa op de bank, maar moest hij al snel invallen voor Igor Paixão. De Braziliaan viel geblesseerd uit, waardoor de Algerijn zijn opwachting maakte op links. Perez denkt dan ook dat dat nog wel eens dé oplossing kan zijn voor Giménez. "Voor de spits is het lekkerder als hij op links speelt, want dan wordt hij gedwongen om voor te zetten in plaats van een dribbel aan te gaan."

De Deense analist wijst vervolgens op de 3-1 van Giménez op aangeven van Hadj Moussa. "Normaal zou hij zijn tegenstander opzoeken, dat wil hij eigenlijk ook wel, maar hij dacht: wacht even, ik moet de bal voorgeven", vervolgt hij bij Dit was het Weekend op ESPN.

Goed alternatief voor Priske

"Voor Giménez is het perfect als hij daar vaker komt te spelen. Dan krijgt hij meer voorzetten. Normaal gesproken heb je Hadj Moussa en Paixão die allebei naar binnenkomen", aldus Perez, die vervolgens de vraag krijgt op Paixão op rechts kan. "Daar heeft hij vorig jaar wel vaak gespeeld als ze daar problemen hadden. Voor de speler Hadj Moussa, en dat heeft hij ook laten zien, is de rechterkant lekkerder. Dit is wel een heel goed alternatief voor de trainer", besluit de Deen.

Vind jij dat Anis Hadj Moussa vaker vanaf de linkerkant moet spelen bij Feyenoord? Laden... 45.5% Ja, dat is beter voor het team 54.5% Nee, hij moet op de rechtsbuiten blijven spelen 123 stemmen

